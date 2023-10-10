Ари: «Намерен возглавить в следующем году „Спартак“ или „Краснодар“»

Экс-форвард «Спартака» Ари рассказал о планах завершить профессиональную карьеру в следующем году.

Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история (смеётся). Если «красно-белым» нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу — у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать.