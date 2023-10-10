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Ари: «Намерен возглавить в следующем году „Спартак“ или „Краснодар“»

вчера, 23:59

Экс-форвард «Спартака» Ари рассказал о планах завершить профессиональную карьеру в следующем году.

Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история (смеётся). Если «красно-белым» нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу — у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать.

Сейчас нападающий выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:27
Идиотский заголовок, конечно!
Ари совсем о другом говорит в интервью.
galem72
galem72
сегодня в 12:11
Ну с такими зализами, минуя тренерство, нужно сразу в думу. Там такие ценятся.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:40
уже вижу тренерский тандем Мостовой-Ари... в Зените
Futurista
Futurista
сегодня в 10:34
тесные отношения?)...да да в футболе Бразилия нас...в политике мы Бразилию...
Сп62
Сп62
сегодня в 09:18
Руку помощи из-за океана нельзя отталкивать. Пусть займётся подбором кадров для наших клубов.
Viollator
Viollator
сегодня в 09:01
Вон газпрём нобрал брозильеросов - и 5 лет бессменный. Вот и нам надо бразильеросов палсостава
m9qq3dh2f6uj
m9qq3dh2f6uj
сегодня в 07:50
Кому он тут нужен, тут своих хватает
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:46
Да кто же ему позволит Спартак тренировать?)))
ABir
ABir
сегодня в 06:05
А почему бы для начала в самой Бразилии чего-нибудь не возглавить
ДСА
ДСА
сегодня в 05:25
Со втордива надо начинать, а не с грандов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:27
Это он просто пошутил.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:30
Губу закатай, вечно травмированный. Краснодар-3 или Спартак-3 попробуй сначала возглавить и проявить себя. Никто просто так тебя с улицы не возьмет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:14
Ну а политику мог бы и не затрагивать ( итак её в спорте "выше крыши")...
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