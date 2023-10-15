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Витсель рассказал, почему Азар завершил карьеру

вчера, 10:36

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель назвал причину, по которой бельгийский нападающий Эден Азар завершил карьеру.

Эден для меня как брат. Мы много лет вместе играли в сборной. На мой взгляд, у него фантастическая карьера. Но в последние годы всё было немного сложнее.

Я думаю, что он принял данное решение, потому что последние два года карьеры дорого обошлись ему.

Когда игрок постоянно травмирован, морально ему тяжело. И, в конце концов, вы должны почувствовать, есть ли у вас желание продолжать тренироваться каждый день. Ваши тело и голова должны подсказать вам это.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:48
Да. Морально тяжело перестать есть бургеры. Устал пытаться их не есть.. А-ха-ха-ха.. 🌭
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:41
Кончилось здоровье и желание играть у чувака...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:44
Азару подсказал желудок.При чем давно.
asraeil
asraeil
вчера в 10:43
У всех кода то карьера футболиста заканчивается.
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