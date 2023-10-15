Витсель рассказал, почему Азар завершил карьеру

Полузащитник «Атлетико» назвал причину, по которой бельгийский нападающий завершил карьеру.

Эден для меня как брат. Мы много лет вместе играли в сборной. На мой взгляд, у него фантастическая карьера. Но в последние годы всё было немного сложнее.

Я думаю, что он принял данное решение, потому что последние два года карьеры дорого обошлись ему.

Когда игрок постоянно травмирован, морально ему тяжело. И, в конце концов, вы должны почувствовать, есть ли у вас желание продолжать тренироваться каждый день. Ваши тело и голова должны подсказать вам это.