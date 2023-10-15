Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Щенников приостановил карьеру

вчера, 15:20

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, рассказал о том, чем сейчас занимается игрок.

За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, — человек без команды. Но Георгий — человек с большим жизненным потенциалом.

У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Витсель рассказал, почему Азар завершил карьеру
Вчера, 10:36
Станислас завершил карьеру. Он играл за «Борнмут» с 2014 года
12 октября
Великий дриблёр бросил футбол в 32 года. На карьеру Азара повлияли лень и фастфуд
11 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Ари: «Намерен возглавить в следующем году „Спартак“ или „Краснодар“»
10 октября
Эден Азар объявил о завершении карьеры
10 октября
Экс-игрок «Челси» завершил карьеру
09 октября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Решил открыть агентство по продаже недвижимости? Или риэлтором стать?)
Сп62
Сп62
вчера в 17:37
В футболе каждый год на счету. Приостановишься, потом не догонишь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:37
Георгий пару лет ещё может поиграть на хорошем уровне...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:48
Скорее всего, в таком случае, он уже не вернётся. Успеха ему!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:38
Сашка Пушкин(не сукин сын) решил обезжирить глупого дойного бычка Жорку,после чего последний возобновит карьеру футболиста в предпоследнем клубе ФНЛ,а то и второй лиги(или какая там у нас ниже бывшей ФНЛ)! Нашли время для "эффективного бизнеса в сфере недвижимости"!.НО это уже выше ресторана и качалки-элита,можно сказать!!!
dymj6rj7d83x
dymj6rj7d83x
вчера в 15:37
Надеюсь он ещё найдет себе клуб по душе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 