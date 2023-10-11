Великий дриблёр бросил футбол в 32 года. На карьеру Азара повлияли лень и фастфуд

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вчера, 10:10

Серия травм стала следствием способа жизни Эдена.

Самый честный лентяй в футболе

Многие футболисты с плохой дисциплиной прячут нежелание работать на тренировках наравне с другими. Азар признавал, что каждое утро на занятиях «Челси» двигался меньше всех, но ему прощали. А после работы ехал в ближайшую пиццерию. Моуриньо рассказывал, что Эден почти не тренируется. С юности бельгиец, выросший в самой футбольной семье, которую только можно представить – мама, папа и оба младших брата выбрали одну профессию, обожал фастфуд и ненавидел спортивные нагрузки.

Чистый талант, подаренный природой, спас от прозябания на низком уровне, ведь здоровья хватило для 749 матчей на высоком уровне. Марокканка и бельгиец – родители Эдена, посвятили жизнь созданию футболистов. Тьерри Азар играл опорного хавбека, на этой позиции нельзя лениться. А вот его старший сын Эден с юности считал себя наместником Зидана и Марадоны. Пусть тренируются и бегают те, кто не умеет играть. Хотя тут надо сделать ремарку, что ни Зинедин, ни Диего, хотя оба в клубе фанатов вкусной еды, не являлись ненавистниками тренировок.

Марадона набирал вес пьяным и под наркотиками. Но даже по мышцам ног Диего видно, что бегать любил и умел. Зидан до сих пор стройный мужчина, ест пиццу, но умеет остановиться. Азар из другого теста, завершил карьеру в 32 года. С ним было сложно, у бельгийца хватало конфликтов за карьеру. Сцепился с наглым болбоем, постоянно были стычки с тренерами. Однажды наставник сборной Бельгии заменил ленивого атакующего хавбека в матче против Турции. Азар покинул стадион и отправился в ближайшую забегаловку, чтобы взять любимый гамбургер. Эден помешан на этом калорийном блюде.

Много лет вес работал на Азара

Бернарду Силва из «Манчестер Сити» весит 64 килограмма. Португалец и бельгиец одного роста – 173 сантиметра, но боевой вес Азара на 12 килограммов выше. В межсезонье мог набрать 80-85. Азар часто врал, что сбрасывал 5-6 килограммов за десять дней до начала сборов, но это выдумка. Можно выгнать из организма воду, как делают бойцы перед взвешиваниями, но такой трюк на день. Жировые отложения сжигаются сложнее, о чем Азар прекрасно знает.

Эден всегда проигрывал пиву и гамбургерам. Азар настолько любит булки с котлетами, что мама привозила ему их из Бельгии. Аналитики клубов АПЛ сразу заметили, что новичок «Челси» невероятно тяжелый. Хотя правые защитники выше, чем Азар, почти все легче, уступали в силовой борьбе. На фланге редко играют такие ребята, как Уайт из «Арсенала». Но даже Бен весит как Азар в лучшие годы, хотя на 13 сантиметров выше.

У Эдена от природы короткие ноги и большая пятая точка, пользовался антропометрическими козырями Месси и Марадоны. Низкий центр тяжести помогает стать выдающимся дриблером, человека тяжелее сбить с ног. Резкость тоже была, молодой Азар увеличивал скорость бега, а не сбавлял её от усталости. Возникает аналогия с американским футболом, где многие на поле с большими запасами жира, но быстрые и опасные в борьбе.

Защитники АПЛ и соперников «Челси» не могли ничего поделать с Азаром. Был сильным, быстрым и техничным, вечно менял направление движения. Зигзаги работали, Эден был лучшим футболистом АПЛ в 2017-м и в 2019-м. Но нельзя играть стабильно годами, если живешь в пиццерии и являешься почетным участником клуба футбольных тяжеловесов.

Аппетит и лень погубили карьеру

Тяжелая травма, которую Азару нанес Менье, ускорила печальный итог карьера Эдена. Не стал обладателем «Золотого мяча», не выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси». Не смог поднять кубок со сборной Бельгии, хотя уходящее поколение Куртуа, Азара, Де Брюйне и Лукаку – самое талантливое в истории местного футбола. А мелкие повреждения, которые следовали за крупными травмами, убили скорость Эдена.

Анчелотти пытался вернуть футболиста, но игрок признал, что ничего не получается, хотя с ним работают лучшие травматологи, а металлическую пластину из ноги давно достали. Чтобы вернуться, Азару пришлось бы тренироваться так, как не работал никогда в жизни. А это его интересует меньше, чем еда и пиво, которое Эден тоже обожает. В «Реале» испугались, когда бельгиец приехал с десятью лишними килограммами.

Но ещё в «Челси» напарники снимали видео из раздевалки, где щипали атакующего хавбека за бока. Хотя Азар давно женат и не тратил время на бурные романы, хотя не алкоголик, как многие известные футболисты, которые ушли рано, хотя теперь травмы позади, у парня не нашлось мотивации. Азар честно сделал выбор между гамбургером и тяжким трудом, а также возможной сменой позиции в новом клубе.

Променял миллионы на еду и пиво

Без былой скорости Марадона и Месси перемещались в середину поля. Азар не хотел брать с них пример, возвращаться в родной «Лилль». И ни минуты в жизни не играл на взрослом уровне за бельгийские команды. Не планировал тащить сборную на Евро-2024, как сделал Месси с Аргентиной в Катаре. Азар выбрал вкусную еду. Конечно, диетологи и психологи скажут, что Эден переедает из-за неудач, в том числе в составе сборной.

Да и у «Челси» не всегда удачно шли дела, если речь не о Лиге Европы. Но Азару хватило прожитых счастливых мгновений, чтобы отказаться от футбола. Семья помогла сделать выбор, родной брат говорил, что Эдену надо заканчивать. Жене футболиста Наташе осталось найти мужу хорошего врача, чтобы контролировал рацион – профессиональный обжора легко может доиграться до диабета и проблем с сердцем.

Но сердце из-за нехватки футбола у Азара болеть не будет, от природы вальяжный человек. Эден очень любит себя, не пропадет. Азар имеет полное право на выбор в пользу гамбургера, а фанатам Бельгии и «Челси» оставляет приятные воспоминания. Жаль лишь, что затянул с реализацией детской мечты – играть за «Реал», как его кумир Зидан. Если бы Эден попал в Мадрид раньше, то получили бы минимум Бэйла по полезности.

Впрочем, всё сложилось именно так, как должно было. В основе «Реала» слева играет парень, который работает над собой – Винисиус. А вот Азар остался честным до конца. Разорвал контракт с «Реалом», потеряв на этом около 8 млн евро. Хочет лежать на диване и пить пиво, чем и занимается.