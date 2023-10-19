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Экс-спортдир «Милана»: «Черчесов отклонил три предложения из-за рубежа»

вчера, 16:35

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда высказался о переходе защитника Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино», интересе в Серии А к другим футболистам РПЛ и спросе на Станислава Черчесова.

Грузинского защитника Сабу Сазонова рассматривали сразу несколько клубов Серии А. Можно только похвалить «Торино», который оказался расторопнее всех. Сазонов неплохо начал в Серии А, но чтобы стать основным игроком туринского клуба, ему ещё предстоит много работать.

Знаю, что многие клубы Серии А следят за теми легионерами РПЛ, которые выступают за свои сборные. Скауты практически не посещают матчи РПЛ, а вот на матчах отборочного цикла чемпионата Европы присутствуют регулярно. В частности, они пристально наблюдают за сборной Армении. А вот о предметном интересе к российским футболистам я у нас в Италии в последнее время не слышал.

Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушёл из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трёх предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Ну реально всем понятно что Черчесов ждёт Спартака , или Спартак ждёт Черчесова - на сегодня и на сейчас это выглядит самым логичным ходом . Другое дело что руководители Спартака всё никак не поймут о чём вся страна уже пол года говорит что рыжий и Спартак несовместимы . Просто мал еще опыт у этого ноумейна - отсюда перепады, поиски , проблемы .
протон
протон
вчера в 21:52
Ну тут все очевидно. Хочет в Спартак, выжидает.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:38
Возвращаете нас- в наше счастливое детство....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:37
Маэстро, Вы- как всегда на высоте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вдохновение не оставляет Вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как говорится- чистая девятка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 18:23
Офигенно... за бугром знают о Стасике и даже о трех предложениях... а у нас в новостях о нем не слово.
Futurista
Futurista
вчера в 18:18
7j8vfv9gpkbq
7j8vfv9gpkbq
вчера в 18:17
Куда угодно только не в Спартак
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:39
Черчесов ждет предложения Спартака.
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
В Спартаке разгорается большой скандал. Черчесов ждёт разрешения этого конфликта с надеждой, что Абаскалю придётся уйти и тогда он, Черчесов, станет тренером Спартака. Поэтому он держит паузу и не откликается на другие предложения. Вот если в Спартаке всё устаканится в пользу Абаскаля, то тогда Черчесов готов будет рассматривать предложения из других клубов.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 16:57
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:56
    Станислав Саламович намерен тренировать клуб РПЛ.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:42
    Рад за Сабу!!!!!!! Молодец, Красавец!!!!!!! Удачи тебе, Сазонов!!!!!!! Докажи, всем своим недругам- что ты лучший!!!!!!! Верю в тебя, Саба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 16:40, ред.
    Несказанно повезло- всем тем, троим, которые делали эти предложения Черчесову!!!
    Гость
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