Экс-спортдир «Милана»: «Черчесов отклонил три предложения из-за рубежа»

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда высказался о переходе защитника из «Динамо» в «Торино», интересе в Серии А к другим футболистам РПЛ и спросе на .

Грузинского защитника Сабу Сазонова рассматривали сразу несколько клубов Серии А. Можно только похвалить «Торино», который оказался расторопнее всех. Сазонов неплохо начал в Серии А, но чтобы стать основным игроком туринского клуба, ему ещё предстоит много работать.

Знаю, что многие клубы Серии А следят за теми легионерами РПЛ , которые выступают за свои сборные. Скауты практически не посещают матчи РПЛ , а вот на матчах отборочного цикла чемпионата Европы присутствуют регулярно. В частности, они пристально наблюдают за сборной Армении. А вот о предметном интересе к российским футболистам я у нас в Италии в последнее время не слышал.

Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушёл из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трёх предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках.