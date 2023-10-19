Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

Слуцкий может оказаться в Медиалиге, если не найдёт работу зимой

вчера, 14:44

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого начать карьеру в медиафутболе.

Есть ли новости о возможном создании Дзюбой и Слуцким команды Медиалиги? Я думаю, что сейчас, когда они уладили личный контракт с большим партнёром, способным им посодействовать в создании команды, они очень близки к созданию своего коллектива. Вопрос теперь заключается лишь в зимней паузе — найдёт ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит своё медийное шествие, то этой команде точно быть.

То, о чём я говорю, — это небольшая выдержка из нашего с ним диалога.

Леонид Викторович востребованный тренер. Он выбирает из тех предложений, которые ему поступают и не хочет соглашаться на всё подряд. Будем надеяться, что предложение, которое ему поступит, будет не меньше уровня национальной команды. Если он его примет, то команды в Медиалиге не будет, но в случае отказа на сто процентов можно будет сказать, что команда Слуцкого и Дзюбы появится в следующем сезоне.

Мы разговаривали с ним несколько месяцев назад после старта сезона. На тот момент камнем преткновения для появления этой команды был вопрос трудоустройства и диалог с партнёром. Насколько я знаю, для Леонида Викторовича и Дзюбы диалог с партнёром завершился в положительную сторону. Соответственно, остался вопрос с трудоустройством. Как человек молодой и амбициозный я верю, что он хочет ещё поработать по профессии, но соглашаться на всё подряд не будет. Поэтому ждём либо сенсационных новостей о том, что Слуцкий, к примеру, возглавил «Челси», либо о том, что Дзюба и Слуцкий создали команду Медиалиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-спортдир «Милана»: «Черчесов отклонил три предложения из-за рубежа»
Вчера, 16:35
СлухиАбаскаль не обращает внимания на слухи о возможной отставке
14 октября
Слухи«Спартак» не уволит Абаскаля до конца осеннего отрезка сезона
11 октября
В «Пари НН» высказались о возможном переходе Юрана в «Спартак»
09 октября
СлухиНа данный момент в «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой Абаскаля
09 октября
Член совета директоров «Спартака» обсуждал с Черчесовым дела клуба
09 октября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:35
Вот так и проходит мирская слава. Но я всё же надеюсь, что Л.В. с его опытом работы не в самых последних клубах найдёт своё место в РПЛ. У нас столько тренеров - однодневок, которые, как бабочки, перелетают с места на место в поисках судьбы, что Слуцкий в любой момент может неожиданно для многих занять чьё - либо место. Да и нам, согласитесь, будет интересно понаблюдать за ним на тренерской скамейке.
Ну а то, что он немного подпортил своё реноме последними, на мой взгляд - незначительными, выходками, всё это мелочь. Кто из нас не без греха... В конце концов, он же мужик и не должен сидеть тихо, как мышка, в своей норке. Да и той иногда хочется покрасоваться перед людьми, и она выползает в поисках пищи на свет божий.
idres
idres
вчера в 16:07
Докатился Леня до МедиаЛиги... долго шел к этому.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:03, ред.
Он несколько пересидел в Рубине. Надо было уходить сразу после 1-го круга.

Ведь было видно, что ничего не получается - теряет контроль над игроками и игрой. Фактически, аналогичная ситуация с работой кобелева в ДИНАМО, в 2016-м, с той лишь разницей, что Лёня - замечательный тренер, а кобелев - ничтожество неблагодарное!!!

Удачи Слуцкому, и уверен - всё у него получится!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
Соглашусь полностью. Как он не в струю попал с Казанью. А по уровню очень даже неплохой. Ему надо найти свою команду и своих менеджеров, как Гинер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
В последнее время Леонид Викторович сам с завидным упорством "идёт" в сторону Медиалиги.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:27
От себя добавлю- очень талантливый тренер!!!
Удачи ему!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:02
Леонид Викторович востребованный тренер. Будем надеяться, что предложение, которое ему поступит, будет не меньше уровня национальной команды
. Поэтому ждём либо сенсационных новостей о том, что Слуцкий, к примеру, возглавил «Челси»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363362/dzyuba-artyom-lokomotiv 19.10.2023
Судя по всему фамилия президента Медиалиги не Осипов, а Хлестаков..... и Остапа понесло.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:50
Давно пора этих клоунов куда нибудь убрать с телеэкранов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 