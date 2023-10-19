Слуцкий может оказаться в Медиалиге, если не найдёт работу зимой

Президент Медиалиги высказался о перспективах нападающего «Локомотива» и бывшего главного тренера сборной России начать карьеру в медиафутболе.

Есть ли новости о возможном создании Дзюбой и Слуцким команды Медиалиги? Я думаю, что сейчас, когда они уладили личный контракт с большим партнёром, способным им посодействовать в создании команды, они очень близки к созданию своего коллектива. Вопрос теперь заключается лишь в зимней паузе — найдёт ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит своё медийное шествие, то этой команде точно быть.

То, о чём я говорю, — это небольшая выдержка из нашего с ним диалога.

Леонид Викторович востребованный тренер. Он выбирает из тех предложений, которые ему поступают и не хочет соглашаться на всё подряд. Будем надеяться, что предложение, которое ему поступит, будет не меньше уровня национальной команды. Если он его примет, то команды в Медиалиге не будет, но в случае отказа на сто процентов можно будет сказать, что команда Слуцкого и Дзюбы появится в следующем сезоне.

Мы разговаривали с ним несколько месяцев назад после старта сезона. На тот момент камнем преткновения для появления этой команды был вопрос трудоустройства и диалог с партнёром. Насколько я знаю, для Леонида Викторовича и Дзюбы диалог с партнёром завершился в положительную сторону. Соответственно, остался вопрос с трудоустройством. Как человек молодой и амбициозный я верю, что он хочет ещё поработать по профессии, но соглашаться на всё подряд не будет. Поэтому ждём либо сенсационных новостей о том, что Слуцкий, к примеру, возглавил «Челси», либо о том, что Дзюба и Слуцкий создали команду Медиалиги.