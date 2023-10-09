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В «Пари НН» высказались о возможном переходе Юрана в «Спартак»

вчера, 13:17

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о подробностях сотрудничества клуба с главным тренером Сергеем Юраном.

Ранее Юран заявил, что через два года «будет бороться за чемпионство в Премьер‑Лиге с одним из топ‑клубов».

Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое. Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 19:45
И что теперь, нам верить в Юрана придется?)))
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:28
Братья Березуцкие ответили на ваш вопрос...
протон
протон
вчера в 17:02
Спартак - последний вариант самых отчаявшихся тренеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:29
Володя, там аргументы не очень любят приводить, особенно когда их нет.
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:16
Хотелось бы получить ответ от болельщиков СпаМа, чем Абаскаль, как тренер, лучше Тихонова и Юрана? Но боюсь, мой вопрос повиснет в воздухе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:48
Фармацевт кого угодно готов продать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:50
А что так, поясни.? Мне не понятно. Вроде как из НН претендента на ФНЛ сделал команду , идущую вровень со Спартаком ? Какие аргументы (футбольные) ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:18
Да не приведи Господь Юрана в Спартак ! Оставьте его себе .
Futurista
Futurista
вчера в 13:47, ред.
Спасибо)...нападающие в Спартаке больше не нужны...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:42
Хотелось бы увидеть его в Спартаке,может у него что и получится
Гость
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