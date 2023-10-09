В «Пари НН» высказались о возможном переходе Юрана в «Спартак»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о подробностях сотрудничества клуба с главным тренером .

Ранее Юран заявил, что через два года «будет бороться за чемпионство в Премьер‑Лиге с одним из топ‑клубов».

Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое. Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать.