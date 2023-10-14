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Абаскаль не обращает внимания на слухи о возможной отставке

вчера, 20:56

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не думает о возможном уходе из московского клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Тренер в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Надо дать поработать испанцу ещё.Эмери, Каррера, Тедеско, португалец. Чем не тренеры были? Или у них тоже мозги ребенка?). Или они экспериментаторами были?). Странное рассуждение прям, как шашкой рубишь.
Кого ставить?! Возьмёшь на себя ответственность?).
Отрубить голову всегда успеется, а вот сделать,создать надо время. Что испанцу и пожелаю. Он работает в Спартаке год всего . Медина проект Абаскаля. Была инфа об этом. Ему нужен был этот левоногий игрок.
И думаю выбор оправдан.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:35
Посмотрим как "понимающее" руководство в скором времени будет увольнять Абаскаля.
На следующий сезон его точно не буде.
Медина проект Абаскаля? Это вообще как?
Коням гол забил и что?
Да был отскок в чисто проигранном матче, а так Медина показывает слабый уровень футбола.
Спартаку надо грамотного тренера а не экспериментатора с мозгами ребёнка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:12
Это его работа работать с подопытными кроликами. Искать и находить. Руководство обязано помогать и не ставить шлагбаум. Медина проект Абаскаля насколько мне известно и он коням забил. В Спартаке поменялось уже столько тренеров с завышенными ожиданиями без шанса на пятилетку. Все хотят все и сразу, и сейчас.
Но так не бывает. Надо сесть и решать всем, прежде всего руководству, куда и как двигаться. Должна быть четкая стратегия на десятилетия Спартака.
Менять тренера, как перчатка много ума не надо. И это руководство хотя бы понимает этого.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:28
Работа тренера, как работа эквилибриста. Должен вертеться в любых условиях.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:38
Дело не в том: выполняет свою работу Абаскаль или не выполняет,
а в том КАК он выполняет свою тренерскую работу. Пока очень неубедительно, мягко говоря. Посмотрим каковы результаты этой работы Абаскаля будут в ближайшем домашнем матче Спартака против НН Юрана. Очень интересная тренерская дуэль будет в этом матче.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 03:48
То есть вы одобряете, что Абаскаль из Спартака делает подопытного кролика и ему пофиг на мнение всех?
Да ладно с мнением Абаскаля, он деньги получает и ещё набирается опыта а вот поведение спартаковского руководства удивляет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:38
Абаскпдь: "Экспериментировал, экспериментирую, буду экспериментировать!!!
Хотите меня уволить? Ноль проблем меня и неустойка устроит".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:02, ред.
Какое волнение...)))
Неужели кто то думает что парень в свои 33 спокойно внедрившийся на полуторамиллионный оклад будет грустить и печалиться..по поводу увольнения??
Да у него наверное планов на три пятилетки вперёд...
Благо видов спорта очень много...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:30
Значит, чемоданы уже собрал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:25
Это хорошо, что он шлемофоне. Всех слушать можно с ума сойти, или заработать болезнь,что в принципе одно и то же.
Capral
Capral
вчера в 22:07
В принципе, он правильно делает, что не обращает внимания. Когда, слухов появляется слишком много- это значит, что ничего реального не предвидится.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:59
Валенсийского шерифа мнение индейцев беспокоить не должно.
lotsman
lotsman
вчера в 21:25
Абаскаль получил большое доверие и его не сковырнуть.
cska1948
cska1948
вчера в 21:23
Конечно он не думает об уходе. Он думает о том когда его уйдут и сколько он на этом заработает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:16
Цифры на банковском счете позволяют спокойней отрицать неизбежное.
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