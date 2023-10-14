Абаскаль не обращает внимания на слухи о возможной отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не думает о возможном уходе из московского клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Тренер в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки.
«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.
Неужели кто то думает что парень в свои 33 спокойно внедрившийся на полуторамиллионный оклад будет грустить и печалиться..по поводу увольнения??
Да у него наверное планов на три пятилетки вперёд...
Благо видов спорта очень много...
Неужели кто то думает что парень в свои 33 спокойно внедрившийся на полуторамиллионный оклад будет грустить и печалиться..по поводу увольнения??
Да у него наверное планов на три пятилетки вперёд...
Благо видов спорта очень много...