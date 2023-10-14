Абаскаль не обращает внимания на слухи о возможной отставке

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вчера, 20:56

Главный тренер «Спартака» не думает о возможном уходе из московского клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Тренер в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки.