Карпин не уверен в том, что он останется в сборной

Главный тренер сборной России сообщил, что не знает, как долго он будет руководить национальной командой.

Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет — всё, я поехал. Когда это случится? Может, через год, может, через пять, может, никогда. В этом ничего такого.