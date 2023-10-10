Карпин не уверен в том, что он останется в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не знает, как долго он будет руководить национальной командой.
Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет — всё, я поехал. Когда это случится? Может, через год, может, через пять, может, никогда. В этом ничего такого.
У В.Г.в сборной есть помощники, которые с таким же "успехом" могут дать установку игрокам, куда им бежать, и с какой гримасой боли валяться на газоне после столкновений. Так что к г-ну Дюкову только одна просьба: освободите, пожалуйста, В.Г. от обязанностей гл.тренера в связи с отсутствием надобности в такой должности и дальнейших перспектив сборной на международной арене.
Да и в клубе у него дел невпроворот в связи с аховой ситуацией.
У В.Г.в сборной есть помощники, которые с таким же "успехом" могут дать установку игрокам, куда им бежать, и с какой гримасой боли валяться на газоне после столкновений. Так что к г-ну Дюкову только одна просьба: освободите, пожалуйста, В.Г. от обязанностей гл.тренера в связи с отсутствием надобности в такой должности и дальнейших перспектив сборной на международной арене.
Да и в клубе у него дел невпроворот в связи с аховой ситуацией.