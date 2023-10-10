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Карпин не уверен в том, что он останется в сборной

вчера, 15:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не знает, как долго он будет руководить национальной командой.

Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет — всё, я поехал. Когда это случится? Может, через год, может, через пять, может, никогда. В этом ничего такого.

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Все комментарии
Михаил Шацк
Михаил Шацк
сегодня в 08:09
Может в четверг после очередной безолаберной игры? И так в соперниках один, извините, хлам так и игры нет никакой. С кем мы ещё не играли? Давайте с монголами или лучше с пингвинами товарку сыграем! Хотя нет, не товарку, а контрольную игру, как "великий" Стасик выражался.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:59
Какие никакие игры сборной нужны,хоть с деревней дураков,но с Карпиным не соскучишься,его интервью после игр,это нечто,классика.
minai
minai
вчера в 21:18
Вот и я не разу не уверен в этом.
cska1948
cska1948
вчера в 20:59
"Нет никаких гарантий, что я останусь."
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Не ты останешься, а тебя оставят!


"У любого человека может случиться так, что он скажет — всё, я поехал."
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Не ты скажешь, а тебе скажут и не поехал, а приехал - СЛАЗЬ!
KTS_16
KTS_16
вчера в 20:30
У самурая нет цели. Есть только путь...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:37
Он ещё мягко сказал: " Не уверен ". Дипломат. Он бы с удовольствием сложил свои полномочия хоть завтра, но его, по всей видимости, удерживают устные договорённости с главой РФС Дюковым, которые он не хочет нарушать. На месте последнего я бы освободил В.Г. от обязанностей гл.тренера сборной с завуалированной формулировкой "по семейным обстоятельствам" или "в связи с уходом на пенсию", т.к. в сложившихся условиях "тренировать" сборную может хоть дядя Вася, постоянно ошивающийся у винного магазина.
У В.Г.в сборной есть помощники, которые с таким же "успехом" могут дать установку игрокам, куда им бежать, и с какой гримасой боли валяться на газоне после столкновений. Так что к г-ну Дюкову только одна просьба: освободите, пожалуйста, В.Г. от обязанностей гл.тренера в связи с отсутствием надобности в такой должности и дальнейших перспектив сборной на международной арене.
Да и в клубе у него дел невпроворот в связи с аховой ситуацией.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:37
Ну хотя бы обыграть "футбольных карликов",коим ты умудрился обозвать даже Камерун,а не думать,что ты-стоящий футболист,исполняющий миссию белого человека". А пока везде нули...
shur
shur
вчера в 17:35
...тренировать то не знаешь что. ради чего.если никуда и не во
что не допускают, единственный плюс - зарплата хорошая, никаких
проблем, никаких игр, никаких поражений,никаких побед,тишина!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:35
"Ростов" завалил,в сборной баллов не наберёшь,поэтому пора рвать когти на истЕрическую Родину.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:21
Карпин о себе слишком высокого мнения.
Пора закончить его пребывание в сборной.
d1metras
d1metras
вчера в 17:09
Сборная в нынешних реалиях совершенно не актуальна. Смотреть на страдания непонятных игроков,которых вызывают играть из глубокого запаса своих клубов - такое себе занятие..
Vladimir808
Vladimir808 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:23
От сборной точно. Бессмысленные товарняки, которые ничего не несут!!! Пустая трата денег со стороны РФС.(
nik9373
nik9373 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:19
Сражений нет, нет целей. Бесконечные товарняки радостей не приносят.
ymveu9xwyn53
ymveu9xwyn53
вчера в 15:54
Эта новость не может не радовать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:46
Конечно, а в чём смысл тренера сборной сейчас, как можно мотивировать игроков на абсолютно бессмысленные матчи с футбольными карликами, которые РФС устраивает? К тому же абсолютно неизвестно сейчас, когда им вообще удастся где-то сыграть официально.
Futurista
Futurista
вчера в 15:37
"Может случиться так, что он скажет — всё, я поехал"...у человека с тремя гражданствами запросто может такое случиться...у остальных скорее "Всё, я приехал")...
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 15:36
Это не тренер который вызивает уходить молод.футболистов в европу, он должень и обязности у него учить их , зря получает деньги.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:24
Тренируй, не тренируй ... Всё равно получается не допущение в "мировые и европейские игры".
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:14
Похоже Карпин уже устал и от сборной и от Ростова...
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