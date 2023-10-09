На данный момент в «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой Абаскаля

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вчера, 13:02

Главный тренер «Спартака» останется в клубе минимум до зимней паузы. Действующие руководители «красно-белых» не склонны к эмоциональным и резким решениям. Они довольны тем, что игроки показали характер в матче с ЦСКА .

При этом сообщается, что у руководства есть шорт-лист потенциальных наставников, в котором сначала идут иностранцы и только потом Валерий Карпин или Станислав Черчесов, а назначение Владимира Ивича возможно лишь в крайнем случае.