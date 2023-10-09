На данный момент в «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется в клубе минимум до зимней паузы. Действующие руководители «красно-белых» не склонны к эмоциональным и резким решениям. Они довольны тем, что игроки показали характер в матче с ЦСКА.
При этом сообщается, что у руководства есть шорт-лист потенциальных наставников, в котором сначала идут иностранцы и только потом Валерий Карпин или Станислав Черчесов, а назначение Владимира Ивича возможно лишь в крайнем случае.
Спартак провалил концовку прошлого сезона, отдав серебряные медали ЦСКА. Акинфеев высказывался, что считает это успехом, учитывая силу Зенита.
понятно, что у фанатов Спартака была эйфория после первых трёх туров и побед над аутсайдерами. но если сейчас сложить всё воедино, и концовку прошлого сезона, и нынешнее место в таблице, и невзрачную игру, и регресс игроков, и разгром от Крыльев, то мысли об отставке абсолютно адекватны.
И да, Спартаку нужны нападающие, Соболеву альтернативы нет, при том, что у Спартака должна быть возможность играть в два форварда и кого-то выпускать на замену.
Спартак провалил концовку прошлого сезона, отдав серебряные медали ЦСКА. Акинфеев высказывался, что считает это успехом, учитывая силу Зенита.
понятно, что у фанатов Спартака была эйфория после первых трёх туров и побед над аутсайдерами. но если сейчас сложить всё воедино, и концовку прошлого сезона, и нынешнее место в таблице, и невзрачную игру, и регресс игроков, и разгром от Крыльев, то мысли об отставке абсолютно адекватны.
И да, Спартаку нужны нападающие, Соболеву альтернативы нет, при том, что у Спартака должна быть возможность играть в два форварда и кого-то выпускать на замену.