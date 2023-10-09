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На данный момент в «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой Абаскаля

вчера, 13:02

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется в клубе минимум до зимней паузы. Действующие руководители «красно-белых» не склонны к эмоциональным и резким решениям. Они довольны тем, что игроки показали характер в матче с ЦСКА.

При этом сообщается, что у руководства есть шорт-лист потенциальных наставников, в котором сначала идут иностранцы и только потом Валерий Карпин или Станислав Черчесов, а назначение Владимира Ивича возможно лишь в крайнем случае.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 22:23
Какого этого все время на место тренера список входит Черчесов??? Карпин???? На кой черт они Спартаку? Хватит уже заниматься ерундой,оставить до зимы Абаскаля,потом посмотрим,уже кричи не кричи а поражения назад не вернёшь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24
Братцы, почему и по каким причинам многие из нас решили, что "Спартак" обязательно должен выигрывать, только потому, что у команды громкое имя ? Сравните составы всех команд РПЛ, исключая "Зенит", и вы убедитесь, что у доброго десятка других "коллективов трудящихся" они примерно равны по мастерству. И почему в таком случае "трудящиеся" обязаны "ложиться" под римского гладиатора ? Давно закончились времена, когда мы до начала матча могли определить победителя. Сейчас главным стимулом игры являются деньги, которые превалируют над другими стимулами, а потому, чтобы не потерять "гроши", все команды лезут из кожи вон, чтобы завоевать хотя бы очко и получить премиальные. Даже минимальные.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:18
Все они врут...
Тяжело найти сразу тренера.
Сп62
Сп62
вчера в 19:10
Какому комментарию отдать предподчтение не знаю. Все по своему правы. Надеюсь на время. Оно рассудит.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:05, ред.
Спартаку ни какой тренер не поможет даже если топ тренер серевно ничего неизменится. Спартак показывает свою игру по максимум. Лично я всех игроков Спартака узнаю когда они играют за Спартак раньше не знал ни кого.у Спартака нет топовые игроки. Смысл менять тренера если ты и так выше крыши прыгал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55, ред.
Какая отставка???
Абаскаль то при чём???
Сами позвали тренером чела которого до Спартака никто не видел и не слышал......и чего??......расчемпионится чтоль с ним хотели???
Прочь руки от Гильермо!!!!
С какого пня он должен всех обыгрывать???
Сколько у него титулов...до Спартака???

Странный народ эти кабинетные провидцы.....они бы ещё Дениску Глушакова тренером позвали....и сидели бы удивлялись...."А где чемпионство??"
KTS_16
KTS_16
вчера в 17:51
Не трогайте рыжего. Без клоунов скучно
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:18, ред.
А можно сменить руководство клуба? Может там планируется, а? Хуже тренера Абаскаля только слепое руководство, уже давно все более менее положительные результаты на характере команды, но и характер невилируется решениями рыжего. Одна надежда - что журналисты на пресс-конференциях помогут Абаскалю и научат тренером быть... Хотя, с другой стороны ещё внушает надежду вот эта присказка о том что шорт-лист имеется, на месте рыжего я бы насторожился после таких слов)
протон
протон
вчера в 16:44
Вот же совсем недавно все говорили какой молодец Абаскаль, как красиво играет Спартак, а чуть пошла проблемная полоса - всё, на выход.
Спартак провалил концовку прошлого сезона, отдав серебряные медали ЦСКА. Акинфеев высказывался, что считает это успехом, учитывая силу Зенита.
понятно, что у фанатов Спартака была эйфория после первых трёх туров и побед над аутсайдерами. но если сейчас сложить всё воедино, и концовку прошлого сезона, и нынешнее место в таблице, и невзрачную игру, и регресс игроков, и разгром от Крыльев, то мысли об отставке абсолютно адекватны.
И да, Спартаку нужны нападающие, Соболеву альтернативы нет, при том, что у Спартака должна быть возможность играть в два форварда и кого-то выпускать на замену.
albucid
albucid
вчера в 15:57
Благодаря невменяемому руководству, очередной сезон СПАМА пошёл кобыле под хвост.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:44, ред.
Эх, Медина, Медина, сделал таки своё подлое армейское задание)
Хотя, Гвардиола больше матчей проиграл за последние три недели))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
90+6’ Медина Хесус !
Тот самый момент когда Медина спас Абаскаля от отставки !)
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:28
Жаль что не рассматривают.
Всем уже, кроме руководства КБ понятно,
что из Абаскаля тренер - ни-ка-кой.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:25, ред.
Ценного кадра надо оставить.Пока он у руля,конкурентам на 1 место в нашем чемпионате водокачки ничего не угрожает.Минус один потенциальный претендент.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03, ред.
Медина спасает Абаскаля от увольнения !)
https://m.vk.com/video/video-174207575_456241897
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:10
нао хотя бы сезон доиграть клубу
lotsman
lotsman
вчера в 13:55
В Спартаке доверяют Абаскалю. Руководство Спартака всё устраивает. По словам самого Абаскаля, если всегда полагаться на удачу, то надо играть в лотерею. А они играют в футбол и если нет результата, то всё равно это футбол. По поводу дерби он сказал - Почему то очень медленно двигались, но всё равно смогли сломить оборону ЦСКА и выровнять результат.
Futurista
Futurista
вчера в 13:50
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:40
Вполне логично, не нужно спешить
Если наставник ищет, экспериментирует, пускай и неудачно, но в итоге пазл как говорится сложится
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:32
Ивича так им и отдали)
Гость
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