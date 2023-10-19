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Роналду в детстве ел просроченные и выброшенные в мусор гамбургеры

вчера, 18:32

Фабио Паим, друг детства нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказал, как они вместе с будущей звездой ели выброшенные в мусор и просроченные гамбургеры.

Когда мы вместе играли в академии «Спортинга», ночами мы ходили в Макдональдс, чтобы взять гамбургеры, которые были просроченными, поэтому их нельзя было продать. Мы ходили туда каждый день. Мы были друзьями. Я не могу сказать, что мы лучшие друзья, но мы были друзьями.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:23
Вроде и денег заработал, чтобы не есть в столовках, но с образованием и друзьями проблемы. Да ещё и какие..
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 21:47
Тоже новость,что кушали Марадона,Гаринча....много футолистов,у которых не то что не было просроченные гамбургеры,они даже не знали что такое гамбургеры.Не то что не было кушать,даже обуви не было. Босиком играли...то что Нарцисс делает с мячом,Гаринча Марадона делали носком набитым тряпками.
adekvat
adekvat
вчера в 21:11
Я всегда знал что он в детстве г..о без ложки ел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:56
Ахаха, кого вы цитируете, это же известный таблоид Зе Сан.

Я напомню, как только Аршавин переехал в Англию, у него взяла интервью другая помойка Дейли Мейл, и начало интервью звучало так:

"Мои родители были такие бедные, что мы не могли позволить купить кровать. Поэтому в детстве я спал на полу около батареи, чтобы не замерзнуть."
7vf853ss6sxb
7vf853ss6sxb
вчера в 20:27
Интересно Роналду знает этого друга,или хотя бы помнит такое
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:50
Где тут "выброшенные в мусор"??? Во всех странах в ресторанах часто с чёрного хода их раздавали после окончания работы,а сейчас вообще мода на просрочку,переработку её.А гамбургеры и прочую хрень с первой минуты можно "просрочкой" объявлять официально.
На здоровой пище вскормил свою красоту и стать наш красавчик-врёт всё!
протон
протон
вчера в 19:33
Вот что значит работа над собой! Мальчик из бедной семьи стал миллиардером!
Роналду просто тонны таланта. Упорно трудиться это тоже своего рода талант и не каждый профессионал готов жертвовать личной жизнью, ради феноменальных спортивных успехов. Преданные фаны CR7 знают его путь, по которому ему пришлось пройти, чтобы добиться высот. Он поднимался с самых низов, и достиг невероятно успеха, при этом оставаясь очень хорошим и добрым человеком.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:09
А я никогда и не ел, это буржуазное г...о.
Elliada
Elliada
вчера в 18:47
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:44
"...купить гамбургеры, которые были просроченными, поэтому их нельзя было продать..."

купить то, то не продается)) прям миссия невыполнима))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:41
Про выброшенные в мусор, вроде, ни слова не сказал.
Futurista
Futurista
вчера в 18:40
Гамбургеры в Макдональдс даже не просроченные - мусор, который сразу нужно выкидывать после приготовления...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:35
Как говорится в детской поговорке -" Таких друзей за ноги и в музей".)))
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