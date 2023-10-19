Роналду в детстве ел просроченные и выброшенные в мусор гамбургеры

Фабио Паим, друг детства нападающего «Аль-Насра» , рассказал, как они вместе с будущей звездой ели выброшенные в мусор и просроченные гамбургеры.

Когда мы вместе играли в академии «Спортинга», ночами мы ходили в Макдональдс, чтобы взять гамбургеры, которые были просроченными, поэтому их нельзя было продать. Мы ходили туда каждый день. Мы были друзьями. Я не могу сказать, что мы лучшие друзья, но мы были друзьями.