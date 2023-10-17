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На матче сборных Англии и Италии будут усилены меры безопасности

вчера, 16:23
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия3 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сегодня во время отборочного матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Италии на «Уэмбли» будут усилены меры безопасности. Такое решение было принято в связи с убийством двух шведских болельщиков накануне.

Лондонская полиция заявила, что примет все необходимые меры для того, чтобы посетители стадиона чувствовали себя в безопасности во время игры. Подчёркивается, что для этого сотрудники правоохранительных органов разработали специальный план действий.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:39
....однозначно Англия ! ....Джек, Джуд, Маркус эти ребята сегодня встряхнут неуклюжих, незадачливых макаронников!!!
izrafel
izrafel
вчера в 17:29
Мистер Фикс у Вас есть план....? ....Да, да, да у меня куча планов...:))))
протон
протон ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:56
Это игра, и в ней есть всегда создаваемая интрига. В этом вся изюминка. Теперь остальным в группе дан старт доказать обратное. Сам же проиграю не расстроюсь. Есть вероятность, что буду играть в  группе Заболотного все зависит от конкретной стратегической ситуации. Всем успехов!
izrafel
izrafel ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:40
Добра Вам!

Не очень то хотелось напрягаться в группе "Дасаева", по типу, сейсмологи рекомендуют заниматься сексом во время землетрясений: не нужно даже особо напрягаться, но когда делают официальную заяву "потешиться" придется не расслаблять "булочки", а все сделать наоборот....:)))

Пи.Си. Невыполнимые обещания чем хороши? И доброе дело сделал - человека обнадёжил, и напрягаться потом не нужно....:)))
Гость
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