На матче сборных Англии и Италии будут усилены меры безопасности

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вчера, 16:23

Сегодня во время отборочного матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Италии на «Уэмбли» будут усилены меры безопасности. Такое решение было принято в связи с убийством двух шведских болельщиков накануне.

Лондонская полиция заявила, что примет все необходимые меры для того, чтобы посетители стадиона чувствовали себя в безопасности во время игры. Подчёркивается, что для этого сотрудники правоохранительных органов разработали специальный план действий.