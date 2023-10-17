На матче сборных Англии и Италии будут усилены меры безопасности

Сегодня во время отборочного матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Италии на «Уэмбли» будут усилены меры безопасности. Такое решение было принято в связи с убийством двух шведских болельщиков накануне.
Лондонская полиция заявила, что примет все необходимые меры для того, чтобы посетители стадиона чувствовали себя в безопасности во время игры. Подчёркивается, что для этого сотрудники правоохранительных органов разработали специальный план действий.
Не очень то хотелось напрягаться в группе "Дасаева", по типу, сейсмологи рекомендуют заниматься сексом во время землетрясений: не нужно даже особо напрягаться, но когда делают официальную заяву "потешиться" придется не расслаблять "булочки", а все сделать наоборот....:)))
Пи.Си. Невыполнимые обещания чем хороши? И доброе дело сделал - человека обнадёжил, и напрягаться потом не нужно....:)))
Не очень то хотелось напрягаться в группе "Дасаева", по типу, сейсмологи рекомендуют заниматься сексом во время землетрясений: не нужно даже особо напрягаться, но когда делают официальную заяву "потешиться" придется не расслаблять "булочки", а все сделать наоборот....:)))
Пи.Си. Невыполнимые обещания чем хороши? И доброе дело сделал - человека обнадёжил, и напрягаться потом не нужно....:)))