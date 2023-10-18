«Ньюкасл» и «Астон Виллу» призвали убрать рекламу азартных игр

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вчера, 16:49

«Ньюкасл» призвали убрать рекламу букмекерских контор с игровой формы и домашнего стадиона клуба — «Сент-Джеймс Парк».

Как ранее сообщили СМИ , полузащитник «сорок» признался в том, что делал ставки на матчи «Милана», а адвокат футболиста сказал, что игрок борется с игровой зависимостью. Хавбек может получить годичную дисквалификацию.

Также итальянские власти проводят расследование в отношении полузащитника «Галатасарая» , который выступает на правах аренды за «Астон Виллу».

В благотворительной организации Gambling with Lives, помогающей пострадавшим от игровой зависимости, высказались о проблеме:

«Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» должны проявить солидарность со своими игроками и пересмотреть отношения с игорными фирмами. Мы бы не стали заставлять наркозависимого работать где-то рядом с рекламой номера дилера на стенах — почему с азартными играми не то же самое? Футбольные майки, стадионы и трансляции стали насыщены рекламой азартных игр, вызывающих сильную зависимость. Если клубы и лиги продолжат заставлять молодых футболистов рекламировать эти продукты, не удивляйтесь, если они станут зависимыми. Партнёрство «Ньюкасла» с тремя онлайн-казино означает, что, когда Тонали в следующий раз сыграет, он будет окружён большим количеством рекламы того, что разрушает его жизнь. Возможно, ситуация ещё хуже для Дзаньоло, которому придётся стать ходячим рекламным щитом азартных игр. Это несправедливо по отношению к ним или к следующему болельщику или игроку, который неизбежно станет зависимым.