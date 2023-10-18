Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ньюкасл» и «Астон Виллу» призвали убрать рекламу азартных игр

вчера, 16:49

«Ньюкасл» призвали убрать рекламу букмекерских контор с игровой формы и домашнего стадиона клуба — «Сент-Джеймс Парк».

Как ранее сообщили СМИ, полузащитник «сорок» Сандро Тонали признался в том, что делал ставки на матчи «Милана», а адвокат футболиста сказал, что игрок борется с игровой зависимостью. Хавбек может получить годичную дисквалификацию.

Также итальянские власти проводят расследование в отношении полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу».

В благотворительной организации Gambling with Lives, помогающей пострадавшим от игровой зависимости, высказались о проблеме:

«Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» должны проявить солидарность со своими игроками и пересмотреть отношения с игорными фирмами. Мы бы не стали заставлять наркозависимого работать где-то рядом с рекламой номера дилера на стенах — почему с азартными играми не то же самое?

Футбольные майки, стадионы и трансляции стали насыщены рекламой азартных игр, вызывающих сильную зависимость. Если клубы и лиги продолжат заставлять молодых футболистов рекламировать эти продукты, не удивляйтесь, если они станут зависимыми.

Партнёрство «Ньюкасла» с тремя онлайн-казино означает, что, когда Тонали в следующий раз сыграет, он будет окружён большим количеством рекламы того, что разрушает его жизнь. Возможно, ситуация ещё хуже для Дзаньоло, которому придётся стать ходячим рекламным щитом азартных игр. Это несправедливо по отношению к ним или к следующему болельщику или игроку, который неизбежно станет зависимым.

АПЛ запретила рекламу азартных игр на футболках, начиная с конца сезона 2025/2026 под давлением правительства. Однако реклама по-прежнему будет разрешена на стадионах и в телетрансляциях.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» опубликовал фото игроков в стиле 90-х
Вчера, 22:56 Фото
В клубе «Динамо» Махачкала ответили на вопрос о задачах на сезон
Вчера, 18:43
Агент Барриоса рассказал о возвращении игрока в расположение «Зенита»
Вчера, 17:44
Министр внутренних дел Франции утверждает, что Бензема связан с терроризмом
Вчера, 10:19
На матче сборных Англии и Италии будут усилены меры безопасности
17 октября
Райя рассказал о взаимоотношениях с Рамсдейлом
17 октября
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:03
Каждый клуб от этой рекламы имеет деньги... поэтому тяжело будет запретить.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:10
А другие клубы пусть рекламируют, Тонали и Дзаньоло это провоцировать не будет 🤦
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 