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Министр внутренних дел Франции утверждает, что Бензема связан с терроризмом

вчера, 10:19

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане» (запрещена на территории РФ).

Мы закрыли более 1100 исламистских центров, и я имею в виду, в частности, г-на Карима Бензема, который, как мы все знаем, имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами». Мы атакуем гидру — «Братьев-мусульман», которая порождает джихадистскую атмосферу.

Стоит отметить, что обвинения Дарманена не имеют под собой доказательств.

Несколько дней назад Бензема призвал в своих социальных сетях остановить израильские бомбардировки женщин и детей в Газе.

Ранее 34-летний форвард никак не отреагировал на убийство учителя на окраине Парижа, которое потрясло всю Францию.

В текущем сезоне Бензема провёл 7 матчей за «Аль-Иттихад», в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

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