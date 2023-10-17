Алмаз ПСЖ дороже экс-игрока «Реала», в топе – воспитанник «Лиона». Молодёжь Лиги 1 на новом уровне

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вчера, 20:30

Смотрим, кто больше всех в Лиге 1 прибавил в стоимости.

Первый в рейтинге – 17-летний воспитанник ПСЖ

Уоррен Зайре Эмери стремительно ворвался в стартовую обойму французского гранда. Уже в 16 лет он стал привлекаться к играм основы. Начиная с 17 тура прошлого розыгрыша Лиги 1, не пропустил вообще ни одного матча чемпионата, а в последних турах и вовсе выходил с первых минут.

С приходом Луиса Энрике молодой воспитанник ПСЖ закрепился в статусе игрока старта – и успел оформить 2 ассиста в 8 матчах. Уорен крайне цепкий на мяче и способен сохранять его даже под сильнейшим давлением, по физическим данным уже не уступает дядькам чемпионата Франции. Вполне очевидно, что скоро это будет один из главных активов парижан – и уже сейчас Зайре Эмери стремительно растёт в стоимости. После недавнего обновления полузащитник оценивается в 50 миллионов евро, вырос на 30 млн – или на 150 процентов!

Если 17-летний француз избежит травм, которые распространены при резком переходе на новый уровень, то уже к следующему лету может постучаться в клуб «100+ млн евро» — и уже сможет считаться одним из главных лиц клуба.

Следующий – выпускник системы «Лиона»

Брэдли Баркола старше своего одноклубника, плюс стоит дешевле. Но в «Пари Сен-Жермен», где элитных исполнителей группы атаки всегда хватает, правый вингер умудряется получать игровую практику.

21-летний футболист прошёл систему «Лиона» — там же громко заявил о себе на взрослом уровне. В минувшем розыгрыше национального первенства Брэдли провёл 26 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 9 голевых. Новый сезон начал в родном коллективе, но забрать молодого таланта всё же решили парижане.

Уже сейчас молодой француз обладает отличной взрывной скоростью и мягко обращается с мячом, уверенно идет один-в-один, быстро находит пространство для передачи и настолько же хорош на ограниченном пространстве.

«Пари Сен-Жермен» отдал за молодого таланта 45 миллионов евро. Сейчас его котировки подскочили почти в 2 раза – с 18 до 35 миллионов.

Угарте окружают юниоры

Даже интересно, что в первой десятке наиболее подорожавших игроков чемпионата – сплошь молодые дарования и даже юниоры. Помимо Зайре Эмери есть 17-летние Лени Йоро, Эли Жуниор Крупи. Чуть постарше – вратарь Рестес из «Тулузы». Все они уже получают регулярную игровую практику, а Эли к тому же берёт на себя работу в завершении. В 7 матчах у юного хавбека – 3 гола и 2 ассиста.

Среди их всех только Баркола исполнилось 21. Но все играют важную роль в своих коллективах. Помимо тех, о ком говорили выше, упоминания заслуживают Хабиб Диарра и Энди Диуф. Хавбек «Страсбура» закрепился в основе ещё в предыдущем сезоне и в 29 матчах Лиги 1 забил 3 мяча, отдав 3 голевые передачи.

Из всех попавших на вершину рейтинга относительно знаком только Мануэль Угарте. Уругвайский опорник проявил себя чуть раньше – в минувшие два сезона играл за «Спортинг», проявил себя на международной арене и привлёк внимание «Пари Сен-Жермен». Французскому проекту как раз никогда не хватало баланса – звёзд атаки они закупали пачками, но не стремились найти «рабочую лошадку», которая бы цементировала опорную зону. Мануэль добавил парижанам в недостающем аспекте – хотя теперь прибавил лишь на 5 млн евро и оценивается в 55.

Все ценные активы Лиги 1 принадлежат парижанам

Не просто так ПСЖ доминирует в чемпионате Франции – у них самые богатые владельцы и самые широкие возможности на рынке игроков. Хватает даже для того, чтобы удерживать Килиана Мбаппе от перехода в «Реал» — а речь об одном из двух самых дорогих игроков мира. Дальше с огромным отставанием идёт ещё один форвард парижан Рандаль Коло-Муани – он котируется в районе 80 миллионов евро (при этом выложили за него «Айнтрахту» 95 млн).

Дальше по списку – ещё 4 игрока «Пари Сен-Жермен»: новобранец Усман Дембеле оценивается в 60 млн евро, на 5 млн дороже котируются Маркиньос, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими. И лишь на 7-й строчке череду парижан разбивает 23-летний форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Правда следующие 7 позиций оккупируют те же игроки ПСЖ .

Все в топ-5 потерявших в стоимости — из ПСЖ

Обратная сторона гегемонии: первые – они первые во всём. Среди тех, кто стагнирует наиболее активно, тоже достаточно футболистов парижского гиганта. Первая пятёрка состоит целиком из них. Возглавляет антитоп 28-летний центральный защитник ПСЖ Преснель Кимпембе. Когда-то футболист сборной Франции, он не выходил на поле уже больше полугода из-за серьёзной травмы. Причём травматичность мешает ему не первый год – и если на пике Преснель оценивался в 40 миллионов евро, то теперь котировки снизились до 22 млн.

По соседству располагаются испанские полузащитники Фабиан Руис и Карлос Солер. Первый после яркого периода карьеры за «Наполи» не так заметен во Франции, а второй отлично проявил себя в родной «Валенсии», но в «Пари Сен-Жермен» не является даже крепким игроком стартового состава.

Аналогичная судьба у Милана Шкриньяра, который вышел на пик минувшей весной – тогда словак с «Интером» пробился в финал ЛЧ . После такого достижения в ПСЖ можно спокойно зарабатывать деньги и иногда слушать гимн ЛЧ .

А вот за ним – стагнирующий талант Уго Экитике, который очевидно не может выиграть конкуренцию на острие у Рамуша, Коло-Муани и Мбаппе. Остаётся ждать крохи времени на поле и надеяться на аренду зимой.