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Гендиректор «Пари НН»: «Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета области»

вчера, 20:44

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что лишь четвертая часть расходов клуба в нынешнем сезоне оплачивается из бюджета Нижегородской области.

Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодежная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.

В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдет.

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НН
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01
Как во времена Фан Айди.....и отсутствии системы платёжности за телетрансляции...клуб со средней посещаемостью 7278 зрителя за матч может стать самоокупаемым ????
Сказки походу это всё....
Или там билеты на матч по 79 тысяч рублей и футболки по 95 тысяч разлетаются как горячие пирожки)))???
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:29
Доброго Здоровья Анатолий!
То о чём Ты так подробно расписал я и имел виду, потому как предприятие в котором я работал долгое время, принадлежало заморскому олигарху и являлось спонсором фк Ростов.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 23:17
Как это можно осуществить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:08
Ваня , ты прав, дорогой, но лишь отчасти. Губернатор имеет не только бюджетные рычаги. Различные преференции для бизнеса, серьезные налоговые льготы для бизнесменов гораздо эффективнее залезания в бюджет региона. Льготы для бизнеса , приоритет на контракты и спонсоры всегда найдутся. Именно поэтому у НН всего 24% бюджетных денег. Остальные спонсорские платежи от бизнеса.
stanichnik
stanichnik ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 22:05
Доброго Здоровья Митя!
В дотационных регионах привлечь бизнесменов и олигархов добровольно вкладывать деньги в спорт без помощи глав администраций очень сложно, тем более, где кроме футбольного клуба есть ещё и хоккейный, да к тому же более популярный среди болельщиков. Но если Пари НН продолжит играть в том же духе и хотя бы закончит чемпионат в первой половине турнирной таблицы(в Кубке к сожалению они уже не могут не на что рассчитывать) и Главный тренер не поменяет Новгородскую прописку на московскую, то региональный бизнес думаю будет более сговорчив. Болейте за своих. а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:04
Популистские заявления пришлого фармацевта... , на следующий год будет рассказывать, почему не вышло и как пришлось уволиться...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:40
Надо привлекать спонсоров,или алигархов с деньгами и станет легче!
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