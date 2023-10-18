Гендиректор «Пари НН»: «Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета области»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что лишь четвертая часть расходов клуба в нынешнем сезоне оплачивается из бюджета Нижегородской области.

Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодежная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.

В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдет.