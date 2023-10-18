Гендиректор «Пари НН»: «Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета области»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что лишь четвертая часть расходов клуба в нынешнем сезоне оплачивается из бюджета Нижегородской области.
Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодежная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.
В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдет.
В дотационных регионах привлечь бизнесменов и олигархов добровольно вкладывать деньги в спорт без помощи глав администраций очень сложно, тем более, где кроме футбольного клуба есть ещё и хоккейный, да к тому же более популярный среди болельщиков. Но если Пари НН продолжит играть в том же духе и хотя бы закончит чемпионат в первой половине турнирной таблицы(в Кубке к сожалению они уже не могут не на что рассчитывать) и Главный тренер не поменяет Новгородскую прописку на московскую, то региональный бизнес думаю будет более сговорчив. Болейте за своих. а не против чужих!
В дотационных регионах привлечь бизнесменов и олигархов добровольно вкладывать деньги в спорт без помощи глав администраций очень сложно, тем более, где кроме футбольного клуба есть ещё и хоккейный, да к тому же более популярный среди болельщиков. Но если Пари НН продолжит играть в том же духе и хотя бы закончит чемпионат в первой половине турнирной таблицы(в Кубке к сожалению они уже не могут не на что рассчитывать) и Главный тренер не поменяет Новгородскую прописку на московскую, то региональный бизнес думаю будет более сговорчив. Болейте за своих. а не против чужих!