Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыГермания. Бундеслига 2023/2024

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги

вчера, 15:16

Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Больше всего в цене прибавили полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонс и нападающий «Баварии» и молодёжной сборной Франции Матис Тель — по 30 мииллионов евро. Голландец теперь оценивается в 70 миллионов евро, а француз в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Симонс провёл 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. На счету Теля: 11 игр, 6 голов и результативная передача.

Стоит отметить, что в списке подорожавших игроков представители только четырёх клубов («РБ Лейпциг», «Баварии», «Байера» и «Штутгарта»).

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги

Больше всего потерял в цене полузащитник «Униона» и сборной США Бренден Ааронсон — минус 6 миллионов евро. Сейчас его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 8 матчей и 2 жёлтых карточки.

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ отношении «Эвертона» проходит слушание по делу о возможных нарушениях
Сегодня, 13:35
Гендиректор «Пари НН»: «Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета области»
Вчера, 20:44
Объявлен список самых дорогих игроков Лиги 1
Вчера, 09:59 Фото
Алмаз ПСЖ дороже экс-игрока «Реала», в топе – воспитанник «Лиона». Молодёжь Лиги 1 на новом уровне
17 октябряМаксим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
Хуан Мата и Александер-Арнольд купили акции команды «Формулы-1»
17 октября
Объявлены самые дорогие составы клубов Лиги 1
17 октября Фото
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 15:36
Если Кейн продолжит в том же духе и если выиграет ЛЧ, то может солидно прибавить в цене.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:31
Кейн заслужено дорожает,скоро займёт 3 место!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 