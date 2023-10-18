Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги

Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Больше всего в цене прибавили полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонс и нападающий «Баварии» и молодёжной сборной Франции Матис Тель — по 30 мииллионов евро. Голландец теперь оценивается в 70 миллионов евро, а француз в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Симонс провёл 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. На счету Теля: 11 игр, 6 голов и результативная передача.
Стоит отметить, что в списке подорожавших игроков представители только четырёх клубов («РБ Лейпциг», «Баварии», «Байера» и «Штутгарта»).
Больше всего потерял в цене полузащитник «Униона» и сборной США Бренден Ааронсон — минус 6 миллионов евро. Сейчас его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 8 матчей и 2 жёлтых карточки.