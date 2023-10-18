Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги

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вчера, 15:16

Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Больше всего в цене прибавили полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов и нападающий «Баварии» и молодёжной сборной Франции — по 30 мииллионов евро. Голландец теперь оценивается в 70 миллионов евро, а француз в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Симонс провёл 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. На счету Теля: 11 игр, 6 голов и результативная передача.

Стоит отметить, что в списке подорожавших игроков представители только четырёх клубов («РБ Лейпциг», «Баварии», «Байера» и «Штутгарта»).