В отношении «Эвертона» проходит слушание по делу о возможных нарушениях

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вчера, 13:35

В отношении «Эвертона» проходит тайное слушание по делу о предполагаемых финансовых нарушениях финансового фэйр-плей.

По информации источника, независимая комиссия начала работу во вторник, процесс планируется завершить на следующей неделе.

Ожидается, что АПЛ объявит о вердикте и возможных санкциях в ноябре. Сообщается, что уровень секретности настолько высокий, что о слушании до недавнего времени не знали даже люди из высшего руководства клуба.

В марте Премьер-Лига обвинила «Эвертон» в нарушении правил финансового фэйр-плей, заявив об убытках ливерпульцев в размере почти 372 миллионов фунтов стерлингов за предыдущие годы, когда лимит соревнований составляет 105 млн. В клубе категорически отрицают какие-либо правонарушения и уверены в том, что наказания не будет, утверждая, что получили надбавки от Английской Премьер-Лиги из-за финансовых последствий пандемии коронавируса.

Если «Эвертон» будет признан виновным, «ирискам» грозит ряд санкций, включая штраф, трансферное эмбарго или снятие очков.

Дело может иметь огромные финансовые последствия для клуба и повлиять на предполагаемую продажу компании 777Partners, так как «Бернли», «Лидс» и «Лестер» грозятся подать в суд на «Эвертон» и взыскать 300 млн фунтов, если клуб будет признан виновным.