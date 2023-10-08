Жиру: «Помещу футболку Меньяна в рамку»

Нападающий «Милана» высказался о своем участии в матче Серии А против «Дженоа» (1:0). В концовке встречи футболист сыграл в качестве вратаря после удаления .

Со мной никогда не происходило подобного, но я очень горжусь командой. Я смог сделать отличный сейв, но помогла и удача, благодарю перекладину. Мы боролись как львы, и я рад этой победе. У нас с Калабрией был момент сомнения, но затем я набрался смелости и встал в ворота. Всё прошло хорошо, и сейчас мы идем на первом месте в турнирной таблице. Футболка Меньяна? Теперь я помещу её в рамку.