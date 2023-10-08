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Жиру: «Помещу футболку Меньяна в рамку»

вчера, 08:57
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своем участии в матче Серии А против «Дженоа» (1:0). В концовке встречи футболист сыграл в качестве вратаря после удаления Мика Меньяна.

Со мной никогда не происходило подобного, но я очень горжусь командой. Я смог сделать отличный сейв, но помогла и удача, благодарю перекладину. Мы боролись как львы, и я рад этой победе. У нас с Калабрией был момент сомнения, но затем я набрался смелости и встал в ворота. Всё прошло хорошо, и сейчас мы идем на первом месте в турнирной таблице. Футболка Меньяна? Теперь я помещу её в рамку.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:19
А что второго клипера не было на замену? Или я что-то упустил?
Крылатый
Крылатый ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 11:15
Обычный рефлекс, он летел руками на мяч, головой вперед на ноги соперника возможно впервые в жизни (в рамках офф матча).
Так еще и повезло в сантиметрах от буцы головой пролетел...
alexamit
alexamit
вчера в 10:24
Отбил мяч с закрытыми глазами!Ну кто ещё а такое способен?
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:57
Это значимая страница в карьере
idres
idres
вчера в 09:56
Ну а это историю потом будешь рассказывать своим внукам,,,,
pgexrxq54rr9
pgexrxq54rr9
вчера в 09:50
Талантливый игрок талантлив и в воротах
Гость
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