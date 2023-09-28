В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч

Матч второго дивизиона чемпионата Мексики был прерван из-за появления собаки.
Встреча между клубами «Алебриес Оксака» и «Дорадос» близилась к концу при счёте 4:0 в пользу хозяев, когда на поле выбежал пёс. Собака взяла брошенный одним из игроков на поле мяч и не хотела его отдавать, сотрудникам службы безопасности пришлось потрудиться, чтобы приблизиться к животному.
Поединок в итоге доиграли. В соцсетях «Алебриеса» собаку назвали своим «новым лучшим другом».
А вообще-принципиальные 56ы,эти мексы-добавлять три минуты при счёте 4-0,и ещё и играть...В баскетболе люди поумнее-стучит игрок мячом о паркет,а все стоят и ждут свистка.Чего дурковать,если даже теоретически нет шансов отыграться?Или даже крупное поражение превратить в обычное.
А вообще-принципиальные 56ы,эти мексы-добавлять три минуты при счёте 4-0,и ещё и играть...В баскетболе люди поумнее-стучит игрок мячом о паркет,а все стоят и ждут свистка.Чего дурковать,если даже теоретически нет шансов отыграться?Или даже крупное поражение превратить в обычное.
Вообщем ничего удивительного.
Вообщем ничего удивительного.