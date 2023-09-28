В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч

1695934732

вчера, 23:58

Матч второго дивизиона чемпионата Мексики был прерван из-за появления собаки.

Встреча между клубами «Алебриес Оксака» и «Дорадос» близилась к концу при счёте 4:0 в пользу хозяев, когда на поле выбежал пёс. Собака взяла брошенный одним из игроков на поле мяч и не хотела его отдавать, сотрудникам службы безопасности пришлось потрудиться, чтобы приблизиться к животному.

Поединок в итоге доиграли. В соцсетях «Алебриеса» собаку назвали своим «новым лучшим другом».