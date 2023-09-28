Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300

В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч

вчера, 23:58

Матч второго дивизиона чемпионата Мексики был прерван из-за появления собаки.

Встреча между клубами «Алебриес Оксака» и «Дорадос» близилась к концу при счёте 4:0 в пользу хозяев, когда на поле выбежал пёс. Собака взяла брошенный одним из игроков на поле мяч и не хотела его отдавать, сотрудникам службы безопасности пришлось потрудиться, чтобы приблизиться к животному.

Поединок в итоге доиграли. В соцсетях «Алебриеса» собаку назвали своим «новым лучшим другом».

В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч В Мексике матч прерывался из-за собаки, которая забрала мяч

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алебриес Оксака  Дорадос
Перевод с goal.com Фото: Твиттер Liga BBVA Expansión MX
Пиар-отдел сети пиццерий подшутил над текущей игрой «Челси»
25 сентября
В «Брайтоне» с юмором отреагировали на победу над «Манчестер Юнайтед»
18 сентября Фото
В женском чемпионате Нидерландов был забит курьёзный гол с двумя мячами
16 сентября Видео
Беллингем случайно зашёл в автобус сборной Украины после матча
12 сентября Фото
Артета подшутил над Райсом, когда игрок впервые посетил базу «Арсенала»
11 сентября
Мане сильно удивился, встретив брата-близнеца своего одноклубника
26 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:28, ред.
Тянула время,ну как почти некоторые наши вратари.Ведь 4-0 очень опасный счёт.
А вообще-принципиальные 56ы,эти мексы-добавлять три минуты при счёте 4-0,и ещё и играть...В баскетболе люди поумнее-стучит игрок мячом о паркет,а все стоят и ждут свистка.Чего дурковать,если даже теоретически нет шансов отыграться?Или даже крупное поражение превратить в обычное.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:38
Собаки любят футбол, а мы лишь наблюдаем за их игрой
trbx8ezjumme
trbx8ezjumme
сегодня в 07:43
Собака хотела забить пятый мяч
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:06
Раз долго забирали у неё мячик, значит умеет финтить...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:25
Второго мяча не было?
de83madzdw57
de83madzdw57
сегодня в 05:17
На первой фотке полное ощущение, что Тузик пошёл бить пенальти безнадёжно плетущемуся в раму воротчику
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:11
Газзаев уже на международном уровне чудит
nvtsbcy56brd
nvtsbcy56brd
сегодня в 03:12, ред.
Просто собакен с деццтва за Дорадос и увеличение счёта до аргентино-ямайковского он бы не вынес, вот и решил на этом закончить матч
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:16
Таких историй было и будет ещё не раз .
Вообщем ничего удивительного.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:07
В Краснодаре, на стадионе Политех, тоже собака как-то выбежала на поле. Также схватила мяч. И чуть не проткнула его. Бегал за мячом, балбес))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
"Собака - друг футболиста".)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 