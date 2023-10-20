Ролан Гусев: «Хочу принять участие в матче легенд ЦСКА и „Локомотива“»

Экс-игрок ЦСКА желает сыграть в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

Конечно, я хотел бы принять участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива». Почему бы и нет? Всегда интересно снова пересечься на поле с теми, с кем играл в то время. Кого из того состава ЦСКА хотел бы увидеть особенно? Да всех бы увидел с большим удовольствием!