Ролан Гусев: «Хочу принять участие в матче легенд ЦСКА и „Локомотива“»

Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев желает сыграть в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».
Конечно, я хотел бы принять участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива». Почему бы и нет? Всегда интересно снова пересечься на поле с теми, с кем играл в то время. Кого из того состава ЦСКА хотел бы увидеть особенно? Да всех бы увидел с большим удовольствием!
Обратился к Википедии и убедился, что Гусев действительно легенда. Согласно общепринятому значению, легенда - это всего лишь жанр фольклора, который можно применить к любому из нас, в том числе и Ролану. Просто мы порой не вникаем в значение некоторых слов, и нам кажется, что легенда - это что-то значительное, вызывающее восторг и восхищение. Ан нет...
Стало интересно, и я решил обратиться к другому источнику, определяющему значение слова "легенда", и к своему удивлению обнаружил, что оно относится к выдающимся людям и событиям в прошлом.
Вот так. Что хочешь, то и думай. Так Ролан Гусев легенда или нет ?
Обратился к Википедии и убедился, что Гусев действительно легенда. Согласно общепринятому значению, легенда - это всего лишь жанр фольклора, который можно применить к любому из нас, в том числе и Ролану. Просто мы порой не вникаем в значение некоторых слов, и нам кажется, что легенда - это что-то значительное, вызывающее восторг и восхищение. Ан нет...
Стало интересно, и я решил обратиться к другому источнику, определяющему значение слова "легенда", и к своему удивлению обнаружил, что оно относится к выдающимся людям и событиям в прошлом.
Вот так. Что хочешь, то и думай. Так Ролан Гусев легенда или нет ?
Способной, талантливый игрок в своё время,
но не более...
Способной, талантливый игрок в своё время,
но не более...