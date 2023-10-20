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Ролан Гусев: «Хочу принять участие в матче легенд ЦСКА и „Локомотива“»

вчера, 22:17

Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев желает сыграть в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

Конечно, я хотел бы принять участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива». Почему бы и нет? Всегда интересно снова пересечься на поле с теми, с кем играл в то время. Кого из того состава ЦСКА хотел бы увидеть особенно? Да всех бы увидел с большим удовольствием!

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:51, ред.
Как легко мы разбрасываемся громкими эпитетами. Ролан - легенда... В некоторых случаях, как в этом, надо быть скромнее в определении футболистов, которые когда - то выступали в рядах армейского клуба. Несть им числа и что, все легенды ? Просто - ветераны, и этого будет вполне достаточно.
Обратился к Википедии и убедился, что Гусев действительно легенда. Согласно общепринятому значению, легенда - это всего лишь жанр фольклора, который можно применить к любому из нас, в том числе и Ролану. Просто мы порой не вникаем в значение некоторых слов, и нам кажется, что легенда - это что-то значительное, вызывающее восторг и восхищение. Ан нет...
Стало интересно, и я решил обратиться к другому источнику, определяющему значение слова "легенда", и к своему удивлению обнаружил, что оно относится к выдающимся людям и событиям в прошлом.
Вот так. Что хочешь, то и думай. Так Ролан Гусев легенда или нет ?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:50
Ну, разве можно назвать Ролана Гусева - легендой?
Способной, талантливый игрок в своё время,
но не более...
Больше чем игра
Больше чем игра ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:34
По сути - легенда это человек со славным прошлым. Таких побольше наберется. Взять хотя-бы состав 2005го - человек 5-6 можно выделить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:11
Мне очень не нравится девальвация термина легенда, Легенд ЦСКА, которые еще живы, можно пересчитать по пальцам двух рук. Лучше называть эти матчи матчами ветеранов. Так же как и Локо и всех других команд. Нельзя обесцениаать понятие легенды.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:02
Заявку оставь на сайте клуба.
протон
протон
вчера в 22:43
Если организуют то обязательно надо звать Гусева!
Гость
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