Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду желает сыграть на чемпионате Европы 2024 года. Ранее его команда смогла отобраться на турнир.
Надеюсь, что буду участвовать в Евро-2024, времени еще много. Хочу, чтобы у меня не было никаких проблем или травм, я желаю сыграть.
Я в раннем возрасте покинул Португалию, но она всегда будет моим домом. На каждом стадионе здесь меня поддерживают.
Отсутствие же лидера в сборной Португалии не даст ей шанса на чемпионство в Европе
Отсутствие же лидера в сборной Португалии не даст ей шанса на чемпионство в Европе
Португалию ждет провал на Евро. Ведь там будут не Люксембург и Лихтенштейн, или вчерашняя Словакия (52 место в рейтинге УЕФА), а настоящие топ-команды. Жаль игроков сборной Португалии, особенно игроков Сити. Они жертвы нарциссизма и эгоизма Роналду.
Португалию ждет провал на Евро. Ведь там будут не Люксембург и Лихтенштейн, или вчерашняя Словакия (52 место в рейтинге УЕФА), а настоящие топ-команды. Жаль игроков сборной Португалии, особенно игроков Сити. Они жертвы нарциссизма и эгоизма Роналду.