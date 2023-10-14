Роналду хочет сыграть на Евро-2024

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии желает сыграть на чемпионате Европы 2024 года. Ранее его команда смогла отобраться на турнир.

Надеюсь, что буду участвовать в Евро-2024, времени еще много. Хочу, чтобы у меня не было никаких проблем или травм, я желаю сыграть.

Я в раннем возрасте покинул Португалию, но она всегда будет моим домом. На каждом стадионе здесь меня поддерживают.