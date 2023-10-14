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Роналду хочет сыграть на Евро-2024

вчера, 09:36

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду желает сыграть на чемпионате Европы 2024 года. Ранее его команда смогла отобраться на турнир.

Надеюсь, что буду участвовать в Евро-2024, времени еще много. Хочу, чтобы у меня не было никаких проблем или травм, я желаю сыграть.

Я в раннем возрасте покинул Португалию, но она всегда будет моим домом. На каждом стадионе здесь меня поддерживают.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:07
Правильное решение,надо сыграть,пока играется.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:43
Главное поставить рекорд, стопицотый Евро в карьере.
Остальное не важно.Играть будут вдесятером
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:58
    Elliada
    Elliada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:49
    У каждого футболиста за душой несколько подобных выходок, но у Роналду целая кладезь. Каждый месяц попадает в новые скандалы. Пиарится как может. Даже черным пиаром не брезгует. Как человек он так себе.
    de1-pier0
    de1-pier0
    вчера в 14:38
    Уйди и оставь Португалию в покое,там найдётся кому пенальти бить и попасть в пустые ворота.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 14:28
    Хочешь? Играй!
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 14:19
    В каком месте Португалия без Роналду как Словения?? Мы хоть в одном турнире видели это поколение без него?? (кстати, видели в Лиге Наций, Рон пришел только на 2 финальные игры и присвоил всю славу). Команда стоит миллиард, каждый игрок не менее 50млн по трансфермаркету, вокруг каждого из них строят игры топ клубов (Сити, ПСЖ, МЮ, Милан, Бенфика, Лфк...). Такое качество набора даже у других топ сборных отсутствует.
    Capral
    Capral ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Привет, Салех!!!
    Да это вообще не обсуждается- Рон должен быть на поле!!! К примеру, Месси, далеко не всегда был лидером сб.Аргентины, мы помним его провальные игры на ЧМ и критику в его адрес. Но вот Рон, насколько я помню- всегда был лидером своей сборной! Даже тогда, когда в финале, уже на 15мин., он, из-за травмы покинул поле, так вот, даже тогда, находясь у кромки поля- он продолжал помогать морально своей сборной, был её лидером и духовным вдохновителем!!!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:11
    А где я написал, что Месси будет переживать за Авейру?. Наоборот -да. Всем известно, что дырявый переживает за свои "рекорды". Любое непроизвольное движение Месси в любой области и не направленное конкретно в Авейру - вызывает ответную реакцию у Душ Сантуша.. Это заметно даже слепому и глухому . Именно поэтому Месси, сам того не понимая и не делая что-то специально против Гешы - является его хозяином. Хозяином его поступков. А так, конечно, Месси наплевать на нарцисса. Особенно после ЧМ . Factos..
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 14:04, ред.
    Португалия с Роналду, Португалия без Роналду, это большая разница.
    Португалия топ сборная. Но без Роналду как сборная Словения Словакия, Руминия
    salleeh
    salleeh ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Виктор ты прав… Присутствие на поле Рона, дает возможности другим футболистам и вчера первый гол был забит Рамушем именно по этой причине, двое защитников накинулись на Рона, а Рамуш пробил зряче куда надо.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:55
    Он еще и на ЧМ сыграет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 13:55
    Его никто не посмеет отцепить, лишь бы травм не было.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:14
    Макс- аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:09
    А.Шевченко, тоже, однажды, играя за сборную, уходя с поля бросил кап. повязку, но менее любимым, своими болелами не стал, и менее известным, тоже. Рон- личность, кто бы и как к нему не относился! Он превзошел, даже, легендарного Эйсебио!!! И конечно, его присутствие на поле необходимо, как звезды, как лидера сборной!!! А то, что он не забивает, ну, я надеюсь, что в такой футбольной стране как Португалия- найдется, кому затолкать мяч в ворота... И последнее: уж если ты, перешел на чисто человеческие качества Рона, то тебе, как фанату Месси, точно не надо об этом говорить. Твой кумир- далеко не Христос!!!
    Futurista
    Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Куччиттини будет переживать за Роналду)...
    Elliada
    Elliada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:36
    Замечание тебе, а не всем. Так-то я не считаю это оскорблением. Сам Месси тоже. У него нет комплексов по поводу роста. Обувь на платформе не носит, как Том Круз или Дауни-младший. На носки не становится, чтобы казаться выше, как Роналду.

    По поводу вдохновителя сборной вообще не понял. Как можно вдохновлять других, когда пытаешься переписать чужой гол на себя, когда обвиняешь других, что они не дотягивают до твоего уровня, когда бросаешь капитанскую повязку и уходишь с поля во время матча и т. д.??? Наоборот, без него Португалия играет ярче. У Роналду срок годности закончился, а он так этого не понял.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:32
    Естественно лучший бомбардир ЧЕ 20 поедет,это даже не обсуждается
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 12:26
    В любом случае поедет на ЧЕ…а будет ли полезен команде, время покажет.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 12:21
    Посмотрел хайлайты матчей. Этот искусственный восторг конечно поражает) Вы вообще видели как сыграл и забил словакам?? С пяти метров не попадал, чуть бошку товарищу не снёс. Пенка и с двух метров в пустую занёс. Юные португальские таланты стараются как могут. Пускай легенда вдохновляет со скамейки в серьезных матчах, нет? Понятно что тут пока изи набивать стату и не упускают возможность. Но когда наиграть состав?...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 12:04
    Конечно сыграет, вот только как? От души желаю, что бы это была красивая лебединая песня Криштиану! Легенда мирового футбола, без дураков!
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Во-первых, ты делал мне замечание, когда я называл Месси гномом. А во-вторых, что касается Рона, то вовсе не обязательно забивать в каждой игре, достаточно присутствие на поле мировой легенды, и легенды сб.Португалии- как вдохновителя сборной. Или я не прав?
    Elliada
    Elliada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Когда я говорил, что мне не нравится, что Месси называют гномом? Его так даже друзья называют. К примеру, Ди Мария. И с чего ты взял, что балласт это оскорбление? Это констатация факта. Оскорбление, если бы я его называл геем, пеналду, нырялду и т. д. Балласт - это что-то бесполезное. Скажешь, что от Роналду много пользы? Ну забил 52-й команде в рейтинге УЕФА с пенальти и подставил ногу. Другие так сделать не смогли бы? Где он был на ЧМ? Или в решающих играх отбора на ЧМ? Или в Лиге Наций? Человек откровенно набивает статистику на слабых командах и пропадает в матчах с сильными соперниками. Последняя топ-команда, которой Роналду забивал, это Франция на Евро 2020. И то с пенальти. 2 года без голов с сильными соперниками.
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Вот ты не любишь, когда Месси называют гномом, а сам, оскорбляешь Рона- называя его балластом. И как тут не вспомнить Библию...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:34
    А кто ему может отказать? Он тренеров назначает...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:32
    Ну куда же без балласта? Конечно, поедет. Ради статистики, конечно. А результаты команды это дело второстепенное. Хорошо, что есть козел отпущения, на которого повесят все неудачи, - главный тренер.

    Португалию ждет провал на Евро. Ведь там будут не Люксембург и Лихтенштейн, или вчерашняя Словакия (52 место в рейтинге УЕФА), а настоящие топ-команды. Жаль игроков сборной Португалии, особенно игроков Сити. Они жертвы нарциссизма и эгоизма Роналду.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:28
    Вчера он доказал, что может быть полезен сборной Португалии на ЧЕ-2024
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:59
    Если вся команда будет играть на него, то возможно у него что то получится.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 10:38
    Месси своей победой на ЧМ быстро перекроил желания Гешы. Месси - молчаливый хозяин Авейру. Именно он управляет тем, что хочет Душ Сантуш. Португалию ждёт провал на ЧЕ. Без него это - команда, с ним - игра вдесятером. Мартинес заложник того, что сам ещё не понимает. Ситуация - копия как в МЮ..
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 10:17
    Рон ещё приносит пользу для сборной несмотря на возраст и хейт в сторону его персоны
    На Евро он ещё сыграет, но на дальнейшем ЧМ наврятли
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