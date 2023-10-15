Роналду высказался о своём будущем

Нападающий клуба «Аль-Наср» ответил на вопрос о своём будущем.

Люди считают, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких задач не ставлю. Просто наслаждаюсь моментом, и это замечательно.

Чувствую себя отлично, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно наслаждаться моментом.