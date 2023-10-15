Роналду высказался о своём будущем

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.
Люди считают, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких задач не ставлю. Просто наслаждаюсь моментом, и это замечательно.
Чувствую себя отлично, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно наслаждаться моментом.
сам играл и прекрасно знаю эти боли....!!! Другое дело, с тебя,как с гуся вода, не полез, а отстранился и ничего тебе не скажут в раздевалке за твои прошлые заслуги, так можно и до 100-а лет играть...!
сам играл и прекрасно знаю эти боли....!!! Другое дело, с тебя,как с гуся вода, не полез, а отстранился и ничего тебе не скажут в раздевалке за твои прошлые заслуги, так можно и до 100-а лет играть...!