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Роналду высказался о своём будущем

вчера, 08:14

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

Люди считают, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких задач не ставлю. Просто наслаждаюсь моментом, и это замечательно.

Чувствую себя отлично, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно наслаждаться моментом.

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Все комментарии
Человек Маляр
Человек Маляр ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:14
Снова ошибочное сравнение. Азар - это тот твой курящий и пьющий знакомый, но играет в разы лучше тебя. Он даже в Челси плохо тренировался, об этом некоторые его одноклубники говорили, но они не могли смириться с тем, что Азару на поле не было равных при условии он халтурил и часто жрал бургеры. После прихода в Реал он сам сказал поймал расслабон и это была его ошибка. Видимо его тело не приспособлено было к таким нагрузкам как в Реале, возможно нужно было ему халтурить также как и в Челси, чтобы не травмироваться, этого пока не знаем
shur
shur ответ Человек Маляр (раскрыть)
вчера в 10:55
"Когда игрок постоянно травмирован, морально ему тяжело. И, в конце концов, вы должны почувствовать, есть ли у вас желание продолжать тренироваться каждый день. Ваши тело и голова должны подсказать вам это"....ответил Витсель про Азара, а они почти ровестники, я в сторонке "курю"....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:52
Буду играть, пока не стану первым футболистом, полетевшим на Луну.
Человек Маляр
Человек Маляр ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:13
Ну и ты сравнил свое тело с натренированным до совершенства тела Роналду. Не зря же врачи говорили, что у него физ состояние как у 20-25 летнего
shur
shur
вчера в 10:04
...лукавит мастер, после 30-ти, любой костный контакт чувствителен,
сам играл и прекрасно знаю эти боли....!!! Другое дело, с тебя,как с гуся вода, не полез, а отстранился и ничего тебе не скажут в раздевалке за твои прошлые заслуги, так можно и до 100-а лет играть...!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:39
Стандартный ответ на стандартный вопрос!
ОПС
ОПС
вчера в 09:29
Лично мне абсолютно все равно, какое у него будущее.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:13
Играй еще, в 41 должны увидеть на ЧМ.
протон
протон
вчера в 09:01
Играй подольше, радуй побольше нас великий чемпион 💪🏻🇵🇹🐐
Фигу, Руй Кошта, Рой Кин…Он же с ними играл. Какое фантастическое долголетие.
Далеко не фан Роналду, но уже предвкушаю, как набегут хейтеры и будут кричать, что профессиональную карьеру он закончил давно, а сейчас гоняет мяч с верблюдами. Не подведите прошу
ygx3zdye9k3p
ygx3zdye9k3p
вчера в 09:00
Он дорос до того что может играть в своё удовольствие
lotsman
lotsman
вчера в 08:44
Боже мой, наконец то он высказался, прорвало его. А я думал, что он просто ответил на вопрос.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:35
Правильно сказал, играю пока играется!!!
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