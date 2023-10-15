Роналду после тридцати результативнее, чем легенды за карьеру. Его мечта – 1 000 голов

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вчера, 09:36

Футболист настраивается минимум на девятьсот мячей.

Взрослый Роналду результативнее Руни и Роналдо

После победного дубля в ворота Словакии – португальцы выиграли 3:2, Роналду добрался до 393 голов, если считать мячи после тридцатилетия. У бразильца Роналдо 360 голов за карьеру за клубы и сборную. Причем Криштиану после тридцати всего за восемь с половиной лет не успел оторваться от Зубастика по количеству поединков. Юный бразилец Роналдо был феноменом, но выжал 360 точных ударов.

Шикарный показатель, ведь самый результативный россиянин в истории – Александр Кержаков, забил за карьеру 226 мячей. Напомним, у португальца Роналду после тридцати уже почти 400 голов. У Дзюбы за всю карьеру 151 забитый мяч. У Шевченко 374 гола, больше, чем было у Блохина. Чемпион мира Клозе, играя до солидного возраста – немец однажды забил 5 голов за матч в Серии А, собрал 327 мячей.

Все эти легенды забили за карьеру меньше, чем Роналду после тридцати. У Руни, друга юности Криштиану, в футболе 366 голов. Причем учтите, что в деле не только игроки, у которых были проблемы с алкоголем – Руни уходил в запои, или здоровьем – Зубастик Роналдо мог забить вдвое больше мячей, если бы не проблемы с коленями и эндокринной системой, которые мешали ему держать себя в форме.

Но даже крепкие ребята не угнались за старичком Роналду. Дрогба, хотя ударно играл за «Челси», за всю карьеру в клубах и сборной забил 367 мячей. Также важно учесть, что Роналду начинал карьеру на фланге. Свой первый гол в Лиге чемпионов забил лишь в 22 года. Вингер сделал дубль в ворота «Ромы» в матче плей-офф, который МЮ выиграл со счетом 7:1. Роналду не начал карьеру в ЛЧ , как Холанд.

Если Ван Нистелрой, Игуаин, ван Перси или Креспо родились снайперами и были ими по природе, то Роналду сделал себя нападающим с неприличной результативностью. И у Криштиану больше голов после тридцати, чем у всех названых нападающих за всю карьеру. Пусть у Роналду выдался не лучший по голам прошлый сезон, новый чемпионат Саудовской Аравии начал ударно – 10 голов в 8 матчах.

У Мбаппе и Холанда почти нет шансов догнать Роналду

Чтобы повторить нынешний показатель Криштину по голам, Мбаппе надо 11 лет забивать по 50 голов за сезон. Холанду надо провести 13 сезонов с полусотней мячей в каждом, чтобы повторить рекорд Роналду, а показатель будет расти. Это безумие, ведь Мбаппе почти 25 лет, а Холанду уже 23. Не факт, что огромный организм норвежца выдержит такой темп до 36 лет. Роналду скоро будет 39, но его форма по-прежнему очень крутая.

В плане атлетизма Криштиану точно феноменальный случай. Обычно футболисты атаки после тридцати сбавляют. Но надо учитывать обстоятельства. Например, напротив стадиона «Стэмфорд Бридж» был ларек с хот-догами и гамбургерами. И когда в «Челси» узнали, что Азар там постоянный клиент, то попросили не обслуживать Эдена. Наивные люди, Азар давал пару фунтов прохожим, чтобы покупали ему любимую еду.

Но в 32 года Азар завершил карьеру, способ жизни влияет на долголетие в футболе. Холанд профессионал, а Мбаппе был таким до этого лета. Но для захода на показатели Роналду им нужно протянуть в футболе почти до сорока лет, будучи исключительно результативными футболистами без травм и спадов, что даже статистически почти невозможно. Религиозно Месси лучше вписывается в канон, но глупо отрицать крутость Роналду.

Криштиану настраивается забить 900 голов за карьеру

Роналду важно быть первым, в этом плане его можно назвать человеком с психическими особенностями вроде расстройств личности. Ему важно быть невероятно популярным, он тратит много времени на рекламные съемки, что другие футболисты терпеть не могут. Криштиану важно было заработать больше всех. Пеле и Марадона не были миллиардерами. Бекхэм заработал около 500 миллионов долларов, но благодаря жене и делам вне футбола.

А вот Роналду и Месси – первые действующие игроки-миллиардеры. Ради такого успеха Криштиану использовал один из культов современности. Мужчины впервые в истории так внимательно относятся к своему телу, как сейчас. Нападающий пример парня, который живет в тренажерном зале, он будет в форме примерно до сорока лет, если карьеру не оборвет случайная травма. Португалец одержим рационом, режимом сна и тяжелых тренировок.

Но даже Роналду вряд ли забьет 1 000 голов на профессиональном уровне. Никто так высоко не забирался. Ромарио забил 755 голов в серьезных матчах, до тысячи не добрался, как и Пеле. У Роналду тоже невысокие шансы, нужно ещё минимум пять сезонов по тридцать голов в каждом, что маловероятно. Даже в клубе из Саудовской Аравии тяжело играть почти до 45 лет, сохраняя такую результативность. Но в девятисотый гол Роналду верит.

Отправится на неизведанную высоту. Немцу Хельмхену насчитали 987 голов по нацистской системе, это бред. Чех Бицан забил сотни голов в чемпионатах деревень, чтобы набрать 950 мячей, тоже не подходит для мирового рекорда. Роналду – первый снайпер в истории футбола, даже Месси его точно не обойдет. У Криштиану 857 голов, у Лионеля 819. Роналду может забить около 1 000 голов, ведь у него есть еще одна мечта – сыграть с сыном.

Младшему Криштиану следующим летом исполнится 14 лет. Если отец потянет еще три сезона, то выйдут вместе в футболке «Аль-Насра» и, быть может, сборной Португалии. Роналду одержим голами, всегда найдет мотивацию вроде желания сыграть на Евро-2024. Его подстегивало желание оторваться от Месси, с этой задачей справился. Лионель уже не такой результативный, как раньше, играет в глубине поля.

А вот Криштиану в сборной и клубе – главный снайпер, человек в штрафной площади. Эгоист ли он на поле? Безусловно. Но наглость у чужих ворот сделала его первым в истории по голам, хотя за рекордом стоят тысячи часов тяжелого труда. В случае с Роналдо точно не сказать, что его просто наградила природа, а дальше он пил, гулял и ленился, но забивал.