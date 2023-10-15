Роналду после тридцати результативнее, чем легенды за карьеру. Его мечта – 1 000 голов

Футболист настраивается минимум на девятьсот мячей.
Взрослый Роналду результативнее Руни и Роналдо
После победного дубля в ворота Словакии – португальцы выиграли 3:2, Роналду добрался до 393 голов, если считать мячи после тридцатилетия. У бразильца Роналдо 360 голов за карьеру за клубы и сборную. Причем Криштиану после тридцати всего за восемь с половиной лет не успел оторваться от Зубастика по количеству поединков. Юный бразилец Роналдо был феноменом, но выжал 360 точных ударов.
Шикарный показатель, ведь самый результативный россиянин в истории – Александр Кержаков, забил за карьеру 226 мячей. Напомним, у португальца Роналду после тридцати уже почти 400 голов. У Дзюбы за всю карьеру 151 забитый мяч. У Шевченко 374 гола, больше, чем было у Блохина. Чемпион мира Клозе, играя до солидного возраста – немец однажды забил 5 голов за матч в Серии А, собрал 327 мячей.
Все эти легенды забили за карьеру меньше, чем Роналду после тридцати. У Руни, друга юности Криштиану, в футболе 366 голов. Причем учтите, что в деле не только игроки, у которых были проблемы с алкоголем – Руни уходил в запои, или здоровьем – Зубастик Роналдо мог забить вдвое больше мячей, если бы не проблемы с коленями и эндокринной системой, которые мешали ему держать себя в форме.
Но даже крепкие ребята не угнались за старичком Роналду. Дрогба, хотя ударно играл за «Челси», за всю карьеру в клубах и сборной забил 367 мячей. Также важно учесть, что Роналду начинал карьеру на фланге. Свой первый гол в Лиге чемпионов забил лишь в 22 года. Вингер сделал дубль в ворота «Ромы» в матче плей-офф, который МЮ выиграл со счетом 7:1. Роналду не начал карьеру в ЛЧ, как Холанд.
Если Ван Нистелрой, Игуаин, ван Перси или Креспо родились снайперами и были ими по природе, то Роналду сделал себя нападающим с неприличной результативностью. И у Криштиану больше голов после тридцати, чем у всех названых нападающих за всю карьеру. Пусть у Роналду выдался не лучший по голам прошлый сезон, новый чемпионат Саудовской Аравии начал ударно – 10 голов в 8 матчах.
У Мбаппе и Холанда почти нет шансов догнать Роналду
Чтобы повторить нынешний показатель Криштину по голам, Мбаппе надо 11 лет забивать по 50 голов за сезон. Холанду надо провести 13 сезонов с полусотней мячей в каждом, чтобы повторить рекорд Роналду, а показатель будет расти. Это безумие, ведь Мбаппе почти 25 лет, а Холанду уже 23. Не факт, что огромный организм норвежца выдержит такой темп до 36 лет. Роналду скоро будет 39, но его форма по-прежнему очень крутая.
В плане атлетизма Криштиану точно феноменальный случай. Обычно футболисты атаки после тридцати сбавляют. Но надо учитывать обстоятельства. Например, напротив стадиона «Стэмфорд Бридж» был ларек с хот-догами и гамбургерами. И когда в «Челси» узнали, что Азар там постоянный клиент, то попросили не обслуживать Эдена. Наивные люди, Азар давал пару фунтов прохожим, чтобы покупали ему любимую еду.
Но в 32 года Азар завершил карьеру, способ жизни влияет на долголетие в футболе. Холанд профессионал, а Мбаппе был таким до этого лета. Но для захода на показатели Роналду им нужно протянуть в футболе почти до сорока лет, будучи исключительно результативными футболистами без травм и спадов, что даже статистически почти невозможно. Религиозно Месси лучше вписывается в канон, но глупо отрицать крутость Роналду.
Криштиану настраивается забить 900 голов за карьеру
Роналду важно быть первым, в этом плане его можно назвать человеком с психическими особенностями вроде расстройств личности. Ему важно быть невероятно популярным, он тратит много времени на рекламные съемки, что другие футболисты терпеть не могут. Криштиану важно было заработать больше всех. Пеле и Марадона не были миллиардерами. Бекхэм заработал около 500 миллионов долларов, но благодаря жене и делам вне футбола.
А вот Роналду и Месси – первые действующие игроки-миллиардеры. Ради такого успеха Криштиану использовал один из культов современности. Мужчины впервые в истории так внимательно относятся к своему телу, как сейчас. Нападающий пример парня, который живет в тренажерном зале, он будет в форме примерно до сорока лет, если карьеру не оборвет случайная травма. Португалец одержим рационом, режимом сна и тяжелых тренировок.
Но даже Роналду вряд ли забьет 1 000 голов на профессиональном уровне. Никто так высоко не забирался. Ромарио забил 755 голов в серьезных матчах, до тысячи не добрался, как и Пеле. У Роналду тоже невысокие шансы, нужно ещё минимум пять сезонов по тридцать голов в каждом, что маловероятно. Даже в клубе из Саудовской Аравии тяжело играть почти до 45 лет, сохраняя такую результативность. Но в девятисотый гол Роналду верит.
Отправится на неизведанную высоту. Немцу Хельмхену насчитали 987 голов по нацистской системе, это бред. Чех Бицан забил сотни голов в чемпионатах деревень, чтобы набрать 950 мячей, тоже не подходит для мирового рекорда. Роналду – первый снайпер в истории футбола, даже Месси его точно не обойдет. У Криштиану 857 голов, у Лионеля 819. Роналду может забить около 1 000 голов, ведь у него есть еще одна мечта – сыграть с сыном.
Младшему Криштиану следующим летом исполнится 14 лет. Если отец потянет еще три сезона, то выйдут вместе в футболке «Аль-Насра» и, быть может, сборной Португалии. Роналду одержим голами, всегда найдет мотивацию вроде желания сыграть на Евро-2024. Его подстегивало желание оторваться от Месси, с этой задачей справился. Лионель уже не такой результативный, как раньше, играет в глубине поля.
А вот Криштиану в сборной и клубе – главный снайпер, человек в штрафной площади. Эгоист ли он на поле? Безусловно. Но наглость у чужих ворот сделала его первым в истории по голам, хотя за рекордом стоят тысячи часов тяжелого труда. В случае с Роналдо точно не сказать, что его просто наградила природа, а дальше он пил, гулял и ленился, но забивал.
1000 голов амбициозная цель, но недостижимая для Роналду. Допустим, что травмы его обойдут стороной. Тогда, для достижения этой отметки, ему нужно забивать по 50 голов в год 3 года подряд. Это нереально. Верблюд-лига упрощает дело, но не настолько.
1000 голов амбициозная цель, но недостижимая для Роналду. Допустим, что травмы его обойдут стороной. Тогда, для достижения этой отметки, ему нужно забивать по 50 голов в год 3 года подряд. Это нереально. Верблюд-лига упрощает дело, но не настолько.