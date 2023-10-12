Бензема: «Я очень хотел стать частью истории футбола Саудовской Аравии»

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» рассказал, почему решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

После всего, чего я достиг и завоевал с «Реалом», я решил, что пришло время для нового приключения.

Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом был создан футбольный проект, который перевернул все. Я очень хотел стать частью истории. Стремился помочь саудовскому футболу стать лучше. Поэтому и прибыл сюда.

Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли со всем радушием. Я сразу ощутил, как меня любят. Вот почему я здесь.