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Бензема: «Я очень хотел стать частью истории футбола Саудовской Аравии»

вчера, 17:31

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема рассказал, почему решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

После всего, чего я достиг и завоевал с «Реалом», я решил, что пришло время для нового приключения.

Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом был создан футбольный проект, который перевернул все. Я очень хотел стать частью истории. Стремился помочь саудовскому футболу стать лучше. Поэтому и прибыл сюда.

Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли со всем радушием. Я сразу ощутил, как меня любят. Вот почему я здесь.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:35
Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362841/benzema-karim-al-ittihad 12.10.2023

Задолго до футбола вообще или задолго как в жизни Бензема появился футбол?
Ну тут либо Бензема с доисторических лет живёт, а может перевоплощается (бывают такие чудики из палаты №6) либо он с пелёнок за Саудовскую Аравию.

А в реальной действительности всё намного проще.
Года идут, пенсия не за горами, да можно было остаться в Реале и плакать как Модрич, что не попадает в состав, но лучше за большие деньги играть в пешеходный футбол и фоткаться с верблюдами.
Лафа, а не жизнь футбольного пенсионера!!!
izrafel
izrafel
вчера в 18:01
Ну да.... а вот если бы за бесплатно играть, то наверное не согласился бы....
7fxcb5d8un4q
7fxcb5d8un4q
вчера в 17:54
Удачи Кариму в дальнейшем
Гость
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