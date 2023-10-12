Бензема: «Я очень хотел стать частью истории футбола Саудовской Аравии»

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема рассказал, почему решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
После всего, чего я достиг и завоевал с «Реалом», я решил, что пришло время для нового приключения.
Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом был создан футбольный проект, который перевернул все. Я очень хотел стать частью истории. Стремился помочь саудовскому футболу стать лучше. Поэтому и прибыл сюда.
Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли со всем радушием. Я сразу ощутил, как меня любят. Вот почему я здесь.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362841/benzema-karim-al-ittihad 12.10.2023
Задолго до футбола вообще или задолго как в жизни Бензема появился футбол?
Ну тут либо Бензема с доисторических лет живёт, а может перевоплощается (бывают такие чудики из палаты №6) либо он с пелёнок за Саудовскую Аравию.
А в реальной действительности всё намного проще.
Года идут, пенсия не за горами, да можно было остаться в Реале и плакать как Модрич, что не попадает в состав, но лучше за большие деньги играть в пешеходный футбол и фоткаться с верблюдами.
Лафа, а не жизнь футбольного пенсионера!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362841/benzema-karim-al-ittihad 12.10.2023
Задолго до футбола вообще или задолго как в жизни Бензема появился футбол?
Ну тут либо Бензема с доисторических лет живёт, а может перевоплощается (бывают такие чудики из палаты №6) либо он с пелёнок за Саудовскую Аравию.
А в реальной действительности всё намного проще.
Года идут, пенсия не за горами, да можно было остаться в Реале и плакать как Модрич, что не попадает в состав, но лучше за большие деньги играть в пешеходный футбол и фоткаться с верблюдами.
Лафа, а не жизнь футбольного пенсионера!!!