Форвард «Штутгарта» стал рекордсменом по голам в первых 8 турах Бундеслиги

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вчера, 19:49

Нападающий «Штутгарта» забил 14 голов в первых 8 матчах Бундеслиги.

Он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, отметившимся таким количеством забитых мячей за 8 стартовых туров сезона.

В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше за этот отрезок забивал только форвард Криштиану Роналду в составе «Реала» (15 голов в сезоне 2014/15).