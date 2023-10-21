Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыГермания. Бундеслига 2023/2024

Форвард «Штутгарта» стал рекордсменом по голам в первых 8 турах Бундеслиги

вчера, 19:49

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси забил 14 голов в первых 8 матчах Бундеслиги.

Он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, отметившимся таким количеством забитых мячей за 8 стартовых туров сезона.

В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше за этот отрезок забивал только форвард Криштиану Роналду в составе «Реала» (15 голов в сезоне 2014/15).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп установил рекорд по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ
Вчера, 20:33
Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на «Уэмбли»
18 октября
Месси стал лучшим бомбардиром в истории отборов на ЧМ в Южной Америке
18 октября
Роналду забил 40 голов в отборах на Евро
16 октября
Гави — самый молодой футболист, сыгравший 25 матчей за сборную Испании
16 октября
Мартинес стал автором самой длинной «сухой» серии в сборной Аргентины
13 октября
Все комментарии
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 22:14
Я бы Дортмунду посоветовал обратить внимание. Он гораздо ближе к игре Боруссии чем Аллер или Фюлкруг.
протон
протон
вчера в 20:01
Роналду конечно был в удивительной форме в 2014 году. 17 голов в Лиге чемпионов 2013/14, такой старт в Ла Лиге 2014/15. Даже неудачный ЧМ (отчасти из-за травмы) не помешал выиграть золотой мяч.
Возможно закрепится среди элитных форвардов по итогу. Просто вспоминаются ребята вроде Пёнтека и Мичу, которые резко регрессировали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 