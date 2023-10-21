Форвард «Штутгарта» стал рекордсменом по голам в первых 8 турах Бундеслиги

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси забил 14 голов в первых 8 матчах Бундеслиги.
Он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, отметившимся таким количеством забитых мячей за 8 стартовых туров сезона.
В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше за этот отрезок забивал только форвард Криштиану Роналду в составе «Реала» (15 голов в сезоне 2014/15).
Возможно закрепится среди элитных форвардов по итогу. Просто вспоминаются ребята вроде Пёнтека и Мичу, которые резко регрессировали
Возможно закрепится среди элитных форвардов по итогу. Просто вспоминаются ребята вроде Пёнтека и Мичу, которые резко регрессировали