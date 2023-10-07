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Бикфалви — первый румын, забивший 50 голов в РПЛ

вчера, 15:39
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

Свой 50-й гол в чемпионате России забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви. Он стал первым игроком из Румынии, достигшим этой отметки в РПЛ.

18-летний нападающий «шмелей» Илья Ишков не реализовал пенальти, дважды попытавшись поразить ворота Ильи Лантратова. В таком возрасте в высшем дивизионе одиннадцатиметровый исполнял только Павел Мамаев в 2006 году, тогда выступавший за «Торпедо».

«Локомотив» на данный момент — лучшая команда сезона в лиге по волевым очкам (7).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:13
Думал Бикфалви это какой то негр)
112910415
112910415
вчера в 18:07
очень полезный румын )
pomor45
pomor45
вчера в 17:38
«Локомотив» на данный момент — лучшая команда сезона в лиге по волевым очкам
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362490/bikfalvi-erik-ishkov-ilya 07.10.2023
====================================================================Какое неподатливое у "Локомотива" очко.
pomor45
pomor45 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:34
Я полагал, что он ирландец. Так и звал - Рыжий Эрик.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:28
А ты думал он ирландец? С Уэльса? Шотландец?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:26
В Урале он так давно, что думал у него больше голов, тем более всегда на слуху. Палочка выручалочка. А тут всего 50 голов за 7 лет. Возможно не повезло с клубом, но след огромный оставляет футболист в команде. Можно сказать Легенда, без натяжки.
Удачи ему и радовать болел дальше!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:22
Оказывается он румын...
Сп62
Сп62
вчера в 16:07
Было бы больше, пенальти пробить не дали.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Бикфалави румын?
Спасибо, что сообщили, а то я думал, что он горец, уралец от роду.😅
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:49
Хорошая статистика у Бикфалви
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