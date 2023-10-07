Бикфалви — первый румын, забивший 50 голов в РПЛ

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вчера, 15:39

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

Свой 50-й гол в чемпионате России забил полузащитник екатеринбуржцев . Он стал первым игроком из Румынии, достигшим этой отметки в РПЛ .

18-летний нападающий «шмелей» не реализовал пенальти, дважды попытавшись поразить ворота . В таком возрасте в высшем дивизионе одиннадцатиметровый исполнял только в 2006 году, тогда выступавший за «Торпедо».

«Локомотив» на данный момент — лучшая команда сезона в лиге по волевым очкам (7).