Бикфалви — первый румын, забивший 50 голов в РПЛ

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ (2:2).
Свой 50-й гол в чемпионате России забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви. Он стал первым игроком из Румынии, достигшим этой отметки в РПЛ.
18-летний нападающий «шмелей» Илья Ишков не реализовал пенальти, дважды попытавшись поразить ворота Ильи Лантратова. В таком возрасте в высшем дивизионе одиннадцатиметровый исполнял только Павел Мамаев в 2006 году, тогда выступавший за «Торпедо».
«Локомотив» на данный момент — лучшая команда сезона в лиге по волевым очкам (7).
Удачи ему и радовать болел дальше!
Удачи ему и радовать болел дальше!