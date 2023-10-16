Роналду забил 40 голов в отборах на Евро

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вчера, 23:31

Форвард сборной Португалии оформил дубль в ворота команды Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

Футболист забил в общей сложности 40 голов в квалификационных турнирах к чемпионатам Европы за 42 поединка, что является рекордом. Второе место занимает ирландец Робби Кин (23 гола в 44 матчах), третье — нападающий сборной Польши Роберт Левандовски (22 гола в 25 поединках).