Роналду забил 40 голов в отборах на Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота команды Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.
Футболист забил в общей сложности 40 голов в квалификационных турнирах к чемпионатам Европы за 42 поединка, что является рекордом. Второе место занимает ирландец Робби Кин (23 гола в 44 матчах), третье — нападающий сборной Польши Роберт Левандовски (22 гола в 25 поединках).
Просто молодчик!!!
Просто молодчик!!!
Так Роналду ещё и лучший бомбардир в истории Евро. Плюсом имеет титул, серебро-2004 и бронзу-2012.
Король ЛЧ и Чемпионатов Европы.
У Криша 40 голов, у второго места 23! Отрыв космос
Вспоминаю плей офф ЛЧ со стадии 1/4 и выше
Роналду -42
Мюллер - 18
Так Роналду ещё и лучший бомбардир в истории Евро. Плюсом имеет титул, серебро-2004 и бронзу-2012.
Король ЛЧ и Чемпионатов Европы.
У Криша 40 голов, у второго места 23! Отрыв космос
Вспоминаю плей офф ЛЧ со стадии 1/4 и выше
Роналду -42
Мюллер - 18