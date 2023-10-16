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Роналду забил 40 голов в отборах на Евро

вчера, 23:31
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота команды Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

Футболист забил в общей сложности 40 голов в квалификационных турнирах к чемпионатам Европы за 42 поединка, что является рекордом. Второе место занимает ирландец Робби Кин (23 гола в 44 матчах), третье — нападающий сборной Польши Роберт Левандовски (22 гола в 25 поединках).

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:41
КриРо- машина!!! Забивака!!!
Просто молодчик!!!
протон
протон
сегодня в 00:08
Как же мешает Криштиану сборной Португалии)
Так Роналду ещё и лучший бомбардир в истории Евро. Плюсом имеет титул, серебро-2004 и бронзу-2012.
Король ЛЧ и Чемпионатов Европы.
У Криша 40 голов, у второго места 23! Отрыв космос
Вспоминаю плей офф ЛЧ со стадии 1/4 и выше
Роналду -42
Мюллер - 18
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:02
Его рекорды в сборной побьют не скоро.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36
В следующем матче с Лихтенштейном можно упрочить свои рекордные показатели, а если нет, то останется ещё Исландия.
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