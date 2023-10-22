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«Севилья» выгнала со стадиона болельщика во время матча с «Реалом»

сегодня, 00:27
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Севилья» в своём заявлении на официальном сайте сообщила об исключении болельщика со стадиона во время матча с «Реалом».

ФК «Севилья» хотел бы сообщить вам, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения болельщика на трибунах, он был опознан и выдворен со стадиона, о нём также сообщили полиции, работавшей на нашем стадионе. Кроме того, к нему будут применены внутренние дисциплинарные правила, он будет немедленно исключён из числа членов фан-клуба.

«Севилья» выступает против и осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с властями для искоренения этих настроений, которые не являются отражением фанатов «Севильи».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Хорошо то хорошо. Но он же не один такой был на стадионе.
ABir
ABir
сегодня в 02:21
Молодцы, продемонстрировали реальную позицию нетерпимости к недостойному поведению своего болельщика. Достойно уважения.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:54
А вот это совершенно правильное решение.
en82jrgunyj5
en82jrgunyj5
сегодня в 00:41
Хороший пример для остальных стадионов
Гость
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