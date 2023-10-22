«Севилья» выгнала со стадиона болельщика во время матча с «Реалом»

«Севилья» в своём заявлении на официальном сайте сообщила об исключении болельщика со стадиона во время матча с «Реалом».

ФК «Севилья» хотел бы сообщить вам, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения болельщика на трибунах, он был опознан и выдворен со стадиона, о нём также сообщили полиции, работавшей на нашем стадионе. Кроме того, к нему будут применены внутренние дисциплинарные правила, он будет немедленно исключён из числа членов фан-клуба.

«Севилья» выступает против и осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с властями для искоренения этих настроений, которые не являются отражением фанатов «Севильи».