Более 9 000 болельщиков посетили финал 3-го дивизиона России

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19 октября 2023, 22:42

Финал Кубка среди любительских команд Союза федераций футбола «Центр» между командами «Орёл» (Орловская область) и «Локомотив» Лиски (Воронежская область) прошёл на центральном стадионе им. В.И. Ленина в Орле. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. На матче присутствовали 9 150 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Кубок СФФ «Центр» – это соревнование, в котором играют мужские любительские команды 11х11, выступающие в третьем дивизионе (межрегиональный уровень). В составе СФФ «Центр» – 12 региональных федераций футбола из Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей. За кубок в этом году боролись 18 команд из 11 регионов межрегионального объединения – всех, кроме Рязанской области.