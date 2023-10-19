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Более 9 000 болельщиков посетили финал 3-го дивизиона России

19 октября 2023, 22:42

Финал Кубка среди любительских команд Союза федераций футбола «Центр» между командами «Орёл» (Орловская область) и «Локомотив» Лиски (Воронежская область) прошёл на центральном стадионе им. В.И. Ленина в Орле. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. На матче присутствовали 9 150 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Кубок СФФ «Центр» – это соревнование, в котором играют мужские любительские команды 11х11, выступающие в третьем дивизионе (межрегиональный уровень). В составе СФФ «Центр» – 12 региональных федераций футбола из Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей. За кубок в этом году боролись 18 команд из 11 регионов межрегионального объединения – всех, кроме Рязанской области.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
20 октября в 05:23
Много зрителей это хорошо. Только почему финал проходил не на нейтральном поле. Понятно, что зрителей было бы меньше. Зато команды играли бы в равных условиях.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 октября в 23:33
Вот что ФанУйди животворящий делает, вернее, его отсутствие)

9000 на третьей лиге, а нужен бы был ФанУйди, было бы 900.
Igo0rek
Igo0rek
19 октября в 22:47
Любительские и медийные клубы собирают на трибунах больше, чем всякие Химки, Ахматы, Арсеналы (Тульские), Уфы и прочие.
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