«Алания» проиграла «Волгарю», идущему на последнем месте в Первой лиге

«Волгарь» обыграл «Аланию» в матче 15-го тура Первой лиги (0:1).
Единственный гол на 34-й минуте забил Данил Кленкин.
Астраханский клуб находится на 18-м месте в первенстве с 12 очками. Владикавказцы лидируют в турнире, на счету команды 28 баллов.
«Волгарь» обыграл «Аланию» в матче 15-го тура Первой лиги (0:1).
Единственный гол на 34-й минуте забил Данил Кленкин.
Астраханский клуб находится на 18-м месте в первенстве с 12 очками. Владикавказцы лидируют в турнире, на счету команды 28 баллов.
И эта команда хочет в РПЛ?
И эта команда хочет в РПЛ?