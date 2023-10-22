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«Алания» проиграла «Волгарю», идущему на последнем месте в Первой лиге

вчера, 17:57
ВолгарьЛоготип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)1 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Волгарь» обыграл «Аланию» в матче 15-го тура Первой лиги (0:1).

Единственный гол на 34-й минуте забил Данил Кленкин.

Астраханский клуб находится на 18-м месте в первенстве с 12 очками. Владикавказцы лидируют в турнире, на счету команды 28 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Александр Орлов 2
Александр Орлов 2
вчера в 21:52
Волгарь уступил в хорошем смысле, то есть выиграл?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:04
У Волгаря вторая подряд победа 1:0 над превосходящем по силе соперником. Пора выбираться из подвала
An Jo
An Jo
вчера в 19:25
Фонбету видимо так нужнее)
Сп62
Сп62
вчера в 18:20
Первая строка: Волгарь уступил Алании в матче 15 го тура.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05
Что это за лидер который проигрывает аутсайдеру?
И эта команда хочет в РПЛ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:59
Надо же, аутсайдер очень удивил.
Гость
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