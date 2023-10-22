«Алания» проиграла «Волгарю», идущему на последнем месте в Первой лиге

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вчера, 17:57

«Волгарь» обыграл «Аланию» в матче 15-го тура Первой лиги (0:1).

Единственный гол на 34-й минуте забил Данил Кленкин.

Астраханский клуб находится на 18-м месте в первенстве с 12 очками. Владикавказцы лидируют в турнире, на счету команды 28 баллов.