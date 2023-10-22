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«Рома» Жозе Моуриньо вырвала победу у «Монцы»

вчера, 15:37
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

В матче 9-го тура Серии А «Рома» обыграла «Монцу», игравшую с 41-й минуты в меньшинстве. Единственный мяч забил вышедший на замену нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави на 90-й минуте. На 90+11-й минуте главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуриньо был удалён.

Данная победа позволила «Роме» подняться в зону еврокубков.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:52
Справедливое замечание. И даже если можно так выразится - больше ,чем иногда. Но в данном случаи , как мне показалось , после своего "всплеска" эмоций он постарался хотя бы внешне себя сдержать ( хотя напряжение на лице читалось). И нельзя исключать, что если бы появился хоть малейший повод он бы "вспыхнул" снова.
Хотя, что в голове у "особенного", знает только "особенный")))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:19
Иногда Жозе и во время матча ведёт себя вспыльчиво.
Варвар7
Варвар7 ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 23:11
На мой взгляд это внешнее спокойствие (когда он уходил в раздевалку) ему давалось очень не легко - внутри его всё кипело ( судя по выражению лица). Все таки свой собственный имидж, он старается соблюдать. Ведь многие поступки Жозе отличаются неординарностью и в том числе по этому его и зовут "особенным"
И мы можем только догадываться как он проявлял свои эмоции оказавшись в раздевалке ( вне камер).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 22:59
Роме надо молиться на португальца.
Это ж сколько надо терпежу, чтоб из римских бездарей футболистов лепить ?
SonicStar
SonicStar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:25
Ну не знаю. Он после этих жестов спокойно сел на скамейку, а когда получил КК, то так же спокойно встал и ушел в раздевалку )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:44
Вот как Жозе умеет обувать публику на 1:0???
Послал судью - часть имиджа Великого, некоторые из-за этого и смотрят футбол с его участием!)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:44
А также всегда был особенным.
Варвар7
Варвар7 ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 17:44
А разве такие жесты как "закрой свой рот" и "протри глаза" с с соответственными репликами со стороны Моуриньо , не "выплеск" нервного напряжения в концовке матча. Думаю если счёт на тот момент был бы 3 - 0 в пользу Ромы у Жозе эта ситуация вызвала лишь саркастическую улыбку.
P S Отдаю должное Жозе - он как всегда был неподражаем.
SonicStar
SonicStar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:52
Какой нервный срыв? Судья настоящий клоун, удалил Жозе за то, что он передразнил Пессину, который ныл, что болл-бой долго не отдает мяч
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 15:43
Монца даже в меньшинстве выглядела лучше. Вот где действительно тренерская команда, а не то, что в Роме творится.

Возможно успех для Моура кроется в связке Азмун-Лукаку, это эпизодами один в один Азмун-Рукаку. Да ещё и Передас где-то позади.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Скромная победа Ромы - тяжело далась прежде всего "Особенному" - нервный срыв в конце матча - тому подтверждение.
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