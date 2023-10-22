«Рома» Жозе Моуриньо вырвала победу у «Монцы»

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вчера, 15:37

В матче 9-го тура Серии А «Рома» обыграла «Монцу», игравшую с 41-й минуты в меньшинстве. Единственный мяч забил вышедший на замену нападающий римлян на 90-й минуте. На 90+11-й минуте главный тренер «джаллоросси» был удалён.

Данная победа позволила «Роме» подняться в зону еврокубков.