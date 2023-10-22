«Рома» Жозе Моуриньо вырвала победу у «Монцы»

В матче 9-го тура Серии А «Рома» обыграла «Монцу», игравшую с 41-й минуты в меньшинстве. Единственный мяч забил вышедший на замену нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави на 90-й минуте. На 90+11-й минуте главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуриньо был удалён.
Данная победа позволила «Роме» подняться в зону еврокубков.
Возможно успех для Моура кроется в связке Азмун-Лукаку, это эпизодами один в один Азмун-Рукаку. Да ещё и Передас где-то позади.
Возможно успех для Моура кроется в связке Азмун-Лукаку, это эпизодами один в один Азмун-Рукаку. Да ещё и Передас где-то позади.
P S Отдаю должное Жозе - он как всегда был неподражаем.
P S Отдаю должное Жозе - он как всегда был неподражаем.