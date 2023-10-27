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Новосельцев: «Не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол»

вчера, 16:17

Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о нежелании возвращаться в футбол.

Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты (клубов), которые хотел. Были определенные моменты во время выступления за тульский «Арсенал», которые повлияли на мое решение. Но опять же, я считаю, что всё произошло так, как должно было произойти. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.

Что дальше? Играть за медийные команды — точно нет. Я всегда понимал, что кроме футбола у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:34
Как эксперт в студии выглядит даже очень неплохо. Толковый и логичный разбор ситуаций, нестандартный анализ игры команд. По крайней мере, слушать его гораздо интересней завсегдатаев студии Тихонова, Бородюка, Мора и др. От футбола всё равно далеко он не уйдёт.
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:32
На днях там буду, расскажу...)
pomor45
pomor45 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:29
Вроде как, он ясно дал понять, что в пожеланиях не нуждается, так как никогда не связывал свою судьбу с футболом и сейчас уверенно держит её в руках.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:26
Расскажи это римляням.
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:46
Двумя руками За!!!
nubom
nubom
вчера в 18:26
Если завязал с нелюбимой работой - это огромный подарок судьбы...
6r56w6x2vwj7
6r56w6x2vwj7
вчера в 17:02
Нашёл чем гордиться рыжий лузер!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
А, как все красиво начиналось! В Ростове, после матча, предложение руки и сердца на глазах полной Арены, команды, и телезрителей...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:37
Надоть было сидеть в Ростове и как молитву шептать:
"Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме!"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:37
Новосельцев: «С тех пор когда я в 2016 году перешёл в Зенит, не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол»
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:30
По сути, карьеру Новосельцев закончил очень давно, ещё перейдя в "Зенит". Дальше были аренды, "Сочи" и "Арсенал", скандалы, измены беременной жене, переписка всего совместно нажитого имущества на мать, в общем, антоним мужчины.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Каждый делает свой выбор . Удачи тебе в любом случае.
izrafel
izrafel
вчера в 16:23
Хочется пожелать Ивану всего хорошего в дальнейшей жизни.
Гость
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