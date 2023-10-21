Умер экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира Роберт Чарльтон

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вчера, 18:41

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» (более известный как Бобби Чарльтон) умер в возрасте 86 лет.

Воспитанник клуба отыграл за манкунианцев 758 матчей, в которых за 17 лет забил 249 голов, выиграв в составе команды Кубок европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии. Он также провёл 106 матчей и забил 49 голов за сборную Англии, с которой стал чемпионом мира в 1966 году, в том же году выиграл «Золотой мяч».

Роберт выжил в авиакатастрофе 1958 года, унёсшей жизни 23 человек, среди которых было 3 сотрудника клуба и 8 игроков «Юнайтед».