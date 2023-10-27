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Кассано раскритиковал игру Леау

вчера, 13:38

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал выступление нападающего «Милана» Рафаэла Леау в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

Он вообще не действовал. Думаю, в этой игре он не имел значения.

Какое у меня впечатление? Он из тех игроков, которые берут и перекидывают мяч просто так, это отсутствие индивидуальности.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 15:33
Бубнов это аналитик сильнейший, вы бы его разборы посмотрели, там понимание игры высочайшее. Просто в интернете форсят нарезки Бубнова, где он фразы громкие кидает всяким псевдо аналитикам с Матч ТВ и тому подобным "специалистам", поэтому и создается такое впечатление, что Бубнов какой то клоун.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:45
Выскажу свою точку зрения по этому поводу . На мой субъективный взгляд Леау является одним из самых переотценнёных игроков мирового футбола . С его антопометрическими и техническими данными он вообще должен был разрывать любые защитные редуты . Но если взять отследить его игру, то в среднем получается что его КПД совершенно не впечетляет . Такое количество брака в завершающей стадии атаки, учитывая что вся команда играет на него и расчитывает на его мастерство, кончается потерей мяча или удар без пользы для команды, будь это передача в никуда или просто попытка удара в створ ворот . Даже у тридцати семи летнего Оливье Жиру нет столько брака в своих действиях. Леау или короновал себя раньше времени или тренерский штаб не может найти правильные ключи к нему и дальше раскрыть его лучшие качества . Леау игрок настроения , особенно когда команда начинает проигрывать, он начинает проигрывать раньше итогового счёта матча . На мой субъективный взгляд ему нужно поменять клуб или нужен новый тренер, под чьим руководством он сможет раскрыть свой талант . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд если в кратце.
Всем Добра !
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:58
Пожалуй да, соглашусь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
вчера в 13:55
Далеко не итальянский Бубнов, потому что Бубнов хотя бы был одним из ключевых игроков в самый известный период истории "Спартака", откуда и пошли "спартаковские кружева", а потом стал одним из самых известных аналитиков и даже ещё до внедрения компьютеров в спорт считал ТТД, которые стали считать потом программы, хотя это было в целом и не его изобретение, а Бескова, но в широкую аналитику впервые это внедрил Бубнов.

А Кассано вот именно что итальянский Мостовой, за исключением того, что он не был никогда Мостовым, а был подающим надежды вздорным ребёнком, который всё прозябал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:52
Если бы Кассано был не итальянским Мостовым, который половину последних лет в интервью рассказывал, насколько ничтожен Роналду, как "Ювентус" развалился только благодаря Криштиану, но и, более того, рассказывал бы, что он сам был игроком мирового класса и мог бы стать одним из лучших игроков мира, если бы ему больше везло, я бы его понял.

А с его количеством словесного поноса даже понятная в целом и заслуженная критика Рафаэля из его уст звучит уже зашкварно.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 13:51
Кассано-итальянский Бубнов
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:51
Просто он и6рок настроения,есть настрой,играет, нет настроя,отбывает номер!
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