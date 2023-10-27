Кассано раскритиковал игру Леау

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал выступление нападающего «Милана» Рафаэла Леау в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).
Он вообще не действовал. Думаю, в этой игре он не имел значения.
Какое у меня впечатление? Он из тех игроков, которые берут и перекидывают мяч просто так, это отсутствие индивидуальности.
А с его количеством словесного поноса даже понятная в целом и заслуженная критика Рафаэля из его уст звучит уже зашкварно.
А с его количеством словесного поноса даже понятная в целом и заслуженная критика Рафаэля из его уст звучит уже зашкварно.
А Кассано вот именно что итальянский Мостовой, за исключением того, что он не был никогда Мостовым, а был подающим надежды вздорным ребёнком, который всё прозябал.
А Кассано вот именно что итальянский Мостовой, за исключением того, что он не был никогда Мостовым, а был подающим надежды вздорным ребёнком, который всё прозябал.
Всем Добра !
Всем Добра !