Кассано раскритиковал игру Леау

Экс-игрок сборной Италии раскритиковал выступление нападающего «Милана» в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

Он вообще не действовал. Думаю, в этой игре он не имел значения.

Какое у меня впечатление? Он из тех игроков, которые берут и перекидывают мяч просто так, это отсутствие индивидуальности.