Комиссия РПЛ 1 ноября планирует оценить состояние поля на стадионе «Факела»

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил о планах направить комиссию для оценки качества поля домашнего стадиона «Факела».
После матча 13-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) на качество газона пожаловался вратарь московской команды Александр Максименко. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль также отметил, что анализировать футбол при таких условиях очень трудно.
Перед встречей пошёл сильный дождь, из-за чего сотрудникам клуба из Воронежа пришлось приводить покрытие в порядок.
Планируем 1 ноября направить комиссию. Решение было принято ещё до начала матча. Мне сложно комментировать подготовку газона или работу дренажной системы. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков.