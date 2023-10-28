Комиссия РПЛ 1 ноября планирует оценить состояние поля на стадионе «Факела»

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вчера, 19:42

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ сообщил о планах направить комиссию для оценки качества поля домашнего стадиона «Факела».

После матча 13-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) на качество газона пожаловался вратарь московской команды Александр Максименко. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль также отметил, что анализировать футбол при таких условиях очень трудно.

Перед встречей пошёл сильный дождь, из-за чего сотрудникам клуба из Воронежа пришлось приводить покрытие в порядок.