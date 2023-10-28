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Комиссия РПЛ 1 ноября планирует оценить состояние поля на стадионе «Факела»

вчера, 19:42

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил о планах направить комиссию для оценки качества поля домашнего стадиона «Факела».

После матча 13-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) на качество газона пожаловался вратарь московской команды Александр Максименко. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль также отметил, что анализировать футбол при таких условиях очень трудно.

Перед встречей пошёл сильный дождь, из-за чего сотрудникам клуба из Воронежа пришлось приводить покрытие в порядок.

Планируем 1 ноября направить комиссию. Решение было принято ещё до начала матча. Мне сложно комментировать подготовку газона или работу дренажной системы. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:38
Поле как поле,есть и хуже!
adekvat
adekvat
вчера в 20:23
Нормальное поле, у меня даже хуже после выкопки картошки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:19
Оценивать и реагировать надо сразу по горячим следам, а не на четвёртый день после матча.
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