Хавбек «Брентфорда» считает, что стадион «Динамо» соответствует уровню АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Брайан Мбеумо высказался об уровне «ВЭБ Арены» после товарищеского матча со сборной России.
Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ.
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Брайан Мбеумо высказался об уровне «ВЭБ Арены» после товарищеского матча со сборной России.
Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ.
Да тут про лигу спорить нет смысла, на данный момент это пожалуй лучшая лига мира, но в РПЛ большинство стадионов намного лучше чем стадионы АПЛ.
АПЛ выигрывает по качеству футбола, РПЛ по качеству стадионов.
Ничья 1:1!!!
Да тут про лигу спорить нет смысла, на данный момент это пожалуй лучшая лига мира, но в РПЛ большинство стадионов намного лучше чем стадионы АПЛ.
АПЛ выигрывает по качеству футбола, РПЛ по качеству стадионов.
Ничья 1:1!!!