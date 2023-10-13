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Хавбек «Брентфорда» считает, что стадион «Динамо» соответствует уровню АПЛ

вчера, 12:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Брайан Мбеумо высказался об уровне «ВЭБ Арены» после товарищеского матча со сборной России.

Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:03
Камерун встретили по-царски и обеспечили их делегации шикарные условия пребывания в Москве. Матч состоялся на супер современной арене при почти аншлаге. И это всего лишь товарищеский матч, на которые гостевые команды приезжают, как на "тренировку с повышенной ответственностью". А тут такой ажиотаж, предматчевое шоу, бесконечные интервью до и после. По-моему, вся их делегация пребывала в небольшом шоке после всего этого, вся, кроме одного нашего парня Ондуа. Он то знал, как будет)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:01
Жаль что на этих стадионах играются матчи не уровня АПЛ и даже не уровня Лиги Европы. И 5000 калек на трибунах в лучшем случае.
j7yufruz6fzk
j7yufruz6fzk
вчера в 14:08
Жаль сборная России не уровня АПЛ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:07
В данном случае он преувеличил значимость АПЛ в вопросах стадионов.
Да тут про лигу спорить нет смысла, на данный момент это пожалуй лучшая лига мира, но в РПЛ большинство стадионов намного лучше чем стадионы АПЛ.
АПЛ выигрывает по качеству футбола, РПЛ по качеству стадионов.
Ничья 1:1!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:05
Ну а что ему было говорить. что не понравилось что ли...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Смотрите, завидуйте, а у вас зато нет Fan ID !!! ☝️😉🤣
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:07, ред.
Матч проходил на ВТБ-Арене, но дело не в этом, после ЧМ-2018 в России много стадионов самого высокого уровня. И даже стадион в Краснодаре, на котором не проводились матчи чемпионата, все равно входит в число футбольных арен самого высокого стандарта, позволяющих проводить международные турниры высочайшего ранга.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:05
Это у них там все ветшает.
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