В «Спартаке» отреагировали на возможную смену названия стадиона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном переименовании стадиона «Открытие Банк-Арена».
О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождёмся.
Ну а Спартак Бескова, для меня, памятен будет всегда!!! Кто бы и как к Спартаку не относился, но Спартак- это эпоха, это один из ярчайших символов советского футбола!!!
Ну а Спартак Бескова, для меня, памятен будет всегда!!! Кто бы и как к Спартаку не относился, но Спартак- это эпоха, это один из ярчайших символов советского футбола!!!
Он даже топ-менеджером никогда до этого не был, преподавал на курсах.
А Старостин в "Спартаке" был 60 лет с понятным перерывом, чуть не погиб в застенках после того, как перешёл дорогу Берии и не сдал матч тбилисскому "Динамо", и он стоял и у истоков создания "Спартака" (после чего Федун, несмотря на многочисленные интервью Старостина, где он много раз говорил, что "Спартак" как таковой был создан в 1932 году и "Красная Пресня" НЕ имеет отношение к "Спартаку", переписал историю и повёл основание "Спартака" уже от появления "Красной Пресни"), и у истоков его лучших побед.
Мне ей-Богу стыдно, хоть я и не болею за этот клуб, читать, как кто-то топчет имя основателя и восхваляет хапугу из 90-х, который присвоил благодаря дружбе деньги, на которых можно было десять "Спартаков" сделать, и аж настолько был добр, что построил стадион.
Это уже за гранью, мне кажется.
Он даже топ-менеджером никогда до этого не был, преподавал на курсах.
А Старостин в "Спартаке" был 60 лет с понятным перерывом, чуть не погиб в застенках после того, как перешёл дорогу Берии и не сдал матч тбилисскому "Динамо", и он стоял и у истоков создания "Спартака" (после чего Федун, несмотря на многочисленные интервью Старостина, где он много раз говорил, что "Спартак" как таковой был создан в 1932 году и "Красная Пресня" НЕ имеет отношение к "Спартаку", переписал историю и повёл основание "Спартака" уже от появления "Красной Пресни"), и у истоков его лучших побед.
Мне ей-Богу стыдно, хоть я и не болею за этот клуб, читать, как кто-то топчет имя основателя и восхваляет хапугу из 90-х, который присвоил благодаря дружбе деньги, на которых можно было десять "Спартаков" сделать, и аж настолько был добр, что построил стадион.
Это уже за гранью, мне кажется.
😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂