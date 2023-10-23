В «Спартаке» отреагировали на возможную смену названия стадиона

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о возможном переименовании стадиона «Открытие Банк-Арена».

О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождёмся.