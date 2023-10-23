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В «Спартаке» отреагировали на возможную смену названия стадиона

23 октября 2023, 09:11

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном переименовании стадиона «Открытие Банк-Арена».

О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождёмся.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
24 октября в 13:58
Нет, народу всё, поле временщикам в аренду.
stanichnik
stanichnik ответ pomor45 (раскрыть)
23 октября в 21:07
Тогда позвольте маленькое уточнение, комфортные трибуны стадионов - болельщикам(они же НАРОД) а футбольные поля этих стадионов, как вы выразились - временщикам!
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
23 октября в 20:50
Что такое современная команда? Перманентно меняющийся состав, состоящий на половину из иностранцев. Пусть уж лучше стадионы принадлежат болельщикам (НАРОДУ). И пусть эти временщики своё место знают и сознают чьи поля они топчут.
pomor45
pomor45
23 октября в 20:46
Открытие закрыть, Лукойл открыть. Лукойл» происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть). Если уж такая тяга к переименованиям, так может начать с Лангепас Арены? Потом Урай, далее Когалым и, наконец всё вместе - Лукойл.
cska1948
cska1948 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
23 октября в 19:47
Я разве неуважительно отозвался о Н.Старостине? И если Федун такой весь из себя не порядочный и на грязные деньги построил стадион, то чего вы не предложите сломать его(стадион) к чертям собачим? Будьте последовательны...
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
23 октября в 19:34
Спартак многих драл и на равных играл против грандов, как на пример в 1999г., с Интером в 1/2 КУ, или против крепкой европейской А/В в 1983г. Но были и провалы, как с Кайзерслаутерном или Вердером...
Ну а Спартак Бескова, для меня, памятен будет всегда!!! Кто бы и как к Спартаку не относился, но Спартак- это эпоха, это один из ярчайших символов советского футбола!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
23 октября в 19:17
Или Стадион ,, Спартак».
Kosmos58
Kosmos58
23 октября в 19:16
ЗАКРЫТИЕ АРЕНА
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
23 октября в 19:13
- А вот я до сих пор вспоминаю Спартак, который в Кубке УЕФА "драл" хвалёные Ливерпуль и Арсенал, да и не только...
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
23 октября в 18:55
Согласен, нужна. Тем более, играть так как вчера, в таком сумашедшем темпе все игры и все 90мин.- невозможно! Но дело даже не в интенсивности самой игры, а в её качестве. Не обязательно, все игры носиться по полю как вчера, важно сохранить вчерашний стиль игры, его рисунок!!! Вчера- я увидел настоящий Спартак, Спартак- который мы подзабыли !!!
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
23 октября в 16:23
- Радоваться рановато. Нужна стабильность. Подождём...
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
23 октября в 16:15
Если Спартак, будет играть так, как вчера- он добьётся высоких результатов!!! Я -под впечатлением вчерашней игры!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
23 октября в 16:07
Это тот, который Женя Харьковский?)))
Хиромант
Хиромант
23 октября в 15:59
- Спонсоры борются за название стадиона, а лучше бы боролись за результаты команды...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
23 октября в 15:30
Добавлю. По образоаанию Политработник СА, после окончания Военно политического училища во Львове. В 90-е срочно переобулся, ушел из армии и стал "бизнесменом"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ cska1948 (раскрыть)
23 октября в 14:36, ред.
Этот "кормилец" получил 4% одной из лучших нефтяных компаний страны только потому, что был другом замминистра нефтяной промышленности СССР Аликперова.

Он даже топ-менеджером никогда до этого не был, преподавал на курсах.

А Старостин в "Спартаке" был 60 лет с понятным перерывом, чуть не погиб в застенках после того, как перешёл дорогу Берии и не сдал матч тбилисскому "Динамо", и он стоял и у истоков создания "Спартака" (после чего Федун, несмотря на многочисленные интервью Старостина, где он много раз говорил, что "Спартак" как таковой был создан в 1932 году и "Красная Пресня" НЕ имеет отношение к "Спартаку", переписал историю и повёл основание "Спартака" уже от появления "Красной Пресни"), и у истоков его лучших побед.

Мне ей-Богу стыдно, хоть я и не болею за этот клуб, читать, как кто-то топчет имя основателя и восхваляет хапугу из 90-х, который присвоил благодаря дружбе деньги, на которых можно было десять "Спартаков" сделать, и аж настолько был добр, что построил стадион.

Это уже за гранью, мне кажется.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
23 октября в 14:27
Ну так как, ты уже узнал, кто у меня на аватаре?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
23 октября в 13:42
Ну так об этом и спрашиваем). Печать и то денег стоит). Золотая печать будет).
протон
протон
23 октября в 13:36
Раньше в названиях было слово Стадион, сейчас - Арена. Сейчас последние деньки рекламируется Открытие, затем будет Лукойл, позже, вероятно, другой спонсор. Зачем все эти перемены? Надо назвать коротко и ясно - Спартак
311
311
23 октября в 13:29
Спартак опять мечит бисер перед свиньями
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
23 октября в 13:18
Тех, кто отдавал жизни за этот лозунг, уже нет. А другие переубулись и хлопают в ладоши новым хозяевам.
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
23 октября в 13:04
Сменить вывеску, недорого. А вот переписать всю бумажную и прочую документацию, это наверное что то стоит.
ssspartak
ssspartak
23 октября в 12:14
Вот оно самое то понятие "деньги из воздуха"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 октября в 12:10
Сколько мани надо, чтобы переименовать Арену интересно? Дорогое удовольствие наверно).
33yftewjc57u
33yftewjc57u
23 октября в 11:20
Каждые пять лет будем теперь название менять, в зависимости от спонсора
stanichnik
stanichnik
23 октября в 11:08, ред.
Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, а стадионы - командам, которые на них играют!
Capral
Capral
23 октября в 11:06
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 10:52
    Рабочее название стадиона "Севильский цирюльник"..."стрижка" Севильи удалась)...
    izrafel
    izrafel
    23 октября в 10:50
    А почему не назвать просто: "Красное и Белое"?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    23 октября в 10:50
    Продолжайте смешить народ.
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