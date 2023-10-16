Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионы

Банк России выпустил банкноту номиналом 1000 рублей со стадионом ЧМ-2018

вчера, 17:38

Банк России выпустил новую банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Она имеет привычную цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.

Также на лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на обратной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Банк России выпустил банкноту номиналом 1000 рублей со стадионом ЧМ-2018 Банк России выпустил банкноту номиналом 1000 рублей со стадионом ЧМ-2018

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хавбек «Брентфорда» считает, что стадион «Динамо» соответствует уровню АПЛ
13 октября
Стало известно, когда «Торпедо» планирует вернуться в «Лужники»
05 октября
ОфициальноБолельщики «Торпедо» примут участие в выборе дизайна фасада нового стадиона
03 октября
ОфициальноКомиссия Премьер-Лиги допустит стадион «Фишт» к проведению матчей
27 сентября
СлухиСтадион «Спартака» сменит название с нового года
24 сентября
Стало известно, где сборная Камеруна хочет сыграть с командой России
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:54
Сейчас эта более актуальна.
протон
протон
вчера в 19:23
Ну  отдельно про дизайн, скажу как проф дизайнер именно в этом направлении своего творчества, ну ни о чем, денежные знаки как не умели рисовать так и не научились, я не беру в расчет банкноты совестной эпохи. 
Тона вроде не плохо начали подбирать, но нет насыщения глубинны и дополнения. Это коротко. 
Futurista
Futurista
вчера в 19:09
Эээ...куда без очереди?)...а эту когда выпустят?...
Vadik
Vadik
вчера в 19:04
Неплохо. Нам бы тоже хотелось увидеть на деньгах наши достопримечательности))))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:03, ред.
После вступления ОАЭ и Саудовской Аравии в БРИКС, я бы на месте правительств стран задумался о единой валюте. Китай занимает первое место в мировой экономике, Индия третья экономика мира, Бразилия и Россия в топ-10 экономик мира, а страны персидского залива отличаются сильным ростом экономики. Это должно быть перспективно. Благо в этом году эту идею начали серьезно обсуждать, может и придут к единой валюте.

Это как минимум должно ослабить доллар и сократить процентное количество сделок закрытых в долларовом эквиваленте в мировой торговле.

UPD: Оказывается даже есть сувенирная купюра, которую посол России подарил послу ЮАР.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Эти деньги очень напоминают иностранную валюту...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
А порядковый номер одни нули , что бы это значило - неужели уже "фальшак гонят"?)))
nubom
nubom
вчера в 18:07
...и приурочил этот выпуск к знаменательной дате футбольного матча Россия-Кения...
протон
протон
вчера в 17:42
Про оборотную сторону хорошо прям. «Сиюмбике»—это байка, башня построена, как проездная в Кремль, в 17 веке в характерном для эпохи первых Романовых стиле, а музей татарского народа издевательски расположился в Введенской церкви, с которую сняли крест, впрочем как и со всей тысячной купюры, заменив кресты Ярославля на полумесяцы Казани
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 