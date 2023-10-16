Банк России выпустил банкноту номиналом 1000 рублей со стадионом ЧМ-2018

Банк России выпустил новую банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.
Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Она имеет привычную цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.
Также на лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на обратной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Это как минимум должно ослабить доллар и сократить процентное количество сделок закрытых в долларовом эквиваленте в мировой торговле.
UPD: Оказывается даже есть сувенирная купюра, которую посол России подарил послу ЮАР.
Это как минимум должно ослабить доллар и сократить процентное количество сделок закрытых в долларовом эквиваленте в мировой торговле.
UPD: Оказывается даже есть сувенирная купюра, которую посол России подарил послу ЮАР.