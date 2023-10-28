Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Салихова: «Поле в Воронеже подходит для Медиалиги, где больше трэша»

вчера, 15:34
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о качестве поля на домашнем стадионе «Факела», где сегодня играет «Спартак».

Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Комиссия РПЛ 1 ноября планирует оценить состояние поля на стадионе «Факела»
Вчера, 19:42
Президент «Урала»: «Сборная России должна играть в разных городах»
24 октября
«Торпедо» может провести матч КХЛ на футбольном стадионе
23 октября
В «Спартаке» отреагировали на возможную смену названия стадиона
23 октября
ОфициальноБанк России выпустил банкноту номиналом 1000 рублей со стадионом ЧМ-2018
16 октября Фото
Хавбек «Брентфорда» считает, что стадион «Динамо» соответствует уровню АПЛ
13 октября
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 07:30
Хорошие поля это здорово ,но может пора переходить на систему весна осень ????Играть 25 ноября или 2 декабря в Москве или Свердловске для кого и для чего ???????
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 20:49, ред.
Да поле мягко сказать было "далеко" от идеала, но как говорится обе команды оказались в такой ситуации. Погода непредсказуема - два дня назад был снегопад который и зимой не часто бывает, но к матчу все растаяло плюс первую половину дня шел дождь.

Мне вот интересно если бы победил Спартак про поле кто-нибудь упомянул бы?

Кстати в Самаре был такой туман, что голкиперы друг друга и не видели, да что уж там скорее всего выбивая мяч они даже не видели кому именно это делали.

Так что лучше болото с видимость поля и туман и почти ни какой видимости?

Факел с победой.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:00, ред.
Пару миллионов женщин сегодня так же подумали, помешивая борщ в кастрюле на плите.Жаль у них интервью не взяли
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:44
О, Зарема всплыла!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:28
До сих пор её статус(в соответствии с ЖК РФ) не выяснен,но вещает она от имени семьи экс-рукамиводителя футбольного клуба.Ты хто,мадама?
ABir
ABir
вчера в 16:12
Болото и есть болото, даже в теплом Воронеже. Но свое болото им помогло.
Чист
Чист
вчера в 16:10
всё делают против тренера Спартака
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:04
Она права. Против погоды не попрешь с техникой. "Спасибо" Гинеру за это. Сейчас откинулся на кресле и покуривает сигары по любому, ухмыляясь. К бабке не ходи.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:01
Шли бы вы полем! Футбольным.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:00
Сегодня тот случай. когда я полностью согласен с мадам Салиховой. Мы получили наследие ЧМ-2018, а матчи проводим на стадионах с полями-огородами, из прошлого века, которые назвать футбольными полями язык не поворачивается.

А ведь кто-то же положительно аттестовал этот стадион перед началом чемпионата, в то время, как ту же Аланию, а ранее Оренбург лишили права играть в РПЛ по причине отсутствия условий для проведения матчей РПЛ.

Даже, если опустить этот факт выдачи лицензии, то всё равно возникает вопрос, почему не приняли решение о переносе матча на другие сроки или на запасной стадион, а заставили футболистов мучиться на этом огороде, как когда-то двенадцать лет назад в Самаре, когда на болоте играли Крылья и Динамо!
Думаю ещё много будет разговоров вокруг этого поединка, а точнее состояния газона. Болейте за своих, а не против чужих!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:56
Приветствую, о великая Богиня Зарема!
Полностью согласен с тобой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
Здравствуйте Зарема - давненько Вас не слышно было...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 