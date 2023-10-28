Салихова: «Поле в Воронеже подходит для Медиалиги, где больше трэша»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о качестве поля на домашнем стадионе «Факела», где сегодня играет «Спартак».

Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле.