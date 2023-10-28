Салихова: «Поле в Воронеже подходит для Медиалиги, где больше трэша»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о качестве поля на домашнем стадионе «Факела», где сегодня играет «Спартак».
Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.
Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле.
Мне вот интересно если бы победил Спартак про поле кто-нибудь упомянул бы?
Кстати в Самаре был такой туман, что голкиперы друг друга и не видели, да что уж там скорее всего выбивая мяч они даже не видели кому именно это делали.
Так что лучше болото с видимость поля и туман и почти ни какой видимости?
Факел с победой.
Мне вот интересно если бы победил Спартак про поле кто-нибудь упомянул бы?
Кстати в Самаре был такой туман, что голкиперы друг друга и не видели, да что уж там скорее всего выбивая мяч они даже не видели кому именно это делали.
Так что лучше болото с видимость поля и туман и почти ни какой видимости?
Факел с победой.
А ведь кто-то же положительно аттестовал этот стадион перед началом чемпионата, в то время, как ту же Аланию, а ранее Оренбург лишили права играть в РПЛ по причине отсутствия условий для проведения матчей РПЛ.
Даже, если опустить этот факт выдачи лицензии, то всё равно возникает вопрос, почему не приняли решение о переносе матча на другие сроки или на запасной стадион, а заставили футболистов мучиться на этом огороде, как когда-то двенадцать лет назад в Самаре, когда на болоте играли Крылья и Динамо!
Думаю ещё много будет разговоров вокруг этого поединка, а точнее состояния газона. Болейте за своих, а не против чужих!
А ведь кто-то же положительно аттестовал этот стадион перед началом чемпионата, в то время, как ту же Аланию, а ранее Оренбург лишили права играть в РПЛ по причине отсутствия условий для проведения матчей РПЛ.
Даже, если опустить этот факт выдачи лицензии, то всё равно возникает вопрос, почему не приняли решение о переносе матча на другие сроки или на запасной стадион, а заставили футболистов мучиться на этом огороде, как когда-то двенадцать лет назад в Самаре, когда на болоте играли Крылья и Динамо!
Думаю ещё много будет разговоров вокруг этого поединка, а точнее состояния газона. Болейте за своих, а не против чужих!
Полностью согласен с тобой.
Полностью согласен с тобой.