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Президент «Урала»: «Сборная России должна играть в разных городах»

24 октября 2023, 16:25

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможности проведения матча сборной России в Екатеринбурге.

В ноябре это маловероятно. Погода на Урале не самая хорошая, температура может опуститься до -20 градусов мороза. Поле‑то мы подготовить можем, но играть футболистам вряд ли будет комфортно.

В другие месяцы? Почему и нет? В Екатеринбурге лучше всего играть в августе‑сентябре. Можем обратиться в РФС с просьбой провести матч сборной России — товарищеский или официальный, когда у неё такие будут. Сборная должна играть в разных городах, наши болельщики точно хотели бы посмотреть на сборную России.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
24 октября в 22:10
А ещё луче на Диксоне,а то белым медведям скучно,а так Сборнаяя повеселит их.
stanichnik
stanichnik
24 октября в 17:30
Целиком и полностью поддерживаю инициативу Григория Викторовича, что матчи сборной Росси должны проходить в различных городах, где есть соответствующая всем международным требованиям футбольная инфраструктура, включая аэропорты, гостиницы, пресс центры и собственно сами футбольные арены с хорошими полями и комфортными трибунами. Благо таковых у нас после ЧМ-2018 наберётся с десяток, а желающих посмотреть вживую игру нашей сборной в провинции найдётся не меньше, чем в пресытившихся подобными зрелищами болельщиков в обеих наших столицах. Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 17:02
У нас щас соперники типа Кении, Габона....с ними как раз и надо играть в минус 20!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 16:45, ред.
Нормальная просьба. Почему бы не удовлетворить? Может же по человечески предлагать!
Варвар7
Варвар7
24 октября в 16:39
" И на разных континентах " - забыл наверное добавить Григорий...)
Вещий
Вещий
24 октября в 16:31
Ну на плохой конец посмотрят по телевизору...:))))
Гость
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