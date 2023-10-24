Президент «Урала»: «Сборная России должна играть в разных городах»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможности проведения матча сборной России в Екатеринбурге.
В ноябре это маловероятно. Погода на Урале не самая хорошая, температура может опуститься до -20 градусов мороза. Поле‑то мы подготовить можем, но играть футболистам вряд ли будет комфортно.
В другие месяцы? Почему и нет? В Екатеринбурге лучше всего играть в августе‑сентябре. Можем обратиться в РФС с просьбой провести матч сборной России — товарищеский или официальный, когда у неё такие будут. Сборная должна играть в разных городах, наши болельщики точно хотели бы посмотреть на сборную России.