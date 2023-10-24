Президент «Урала»: «Сборная России должна играть в разных городах»

Президент «Урала» высказался о возможности проведения матча сборной России в Екатеринбурге.

В ноябре это маловероятно. Погода на Урале не самая хорошая, температура может опуститься до -20 градусов мороза. Поле‑то мы подготовить можем, но играть футболистам вряд ли будет комфортно.