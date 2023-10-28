«Химки» выиграли у «Динамо» из Махачкалы в Первой лиге

«Химки» одержали победу над махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура Первой лиги (1:0).
Единственный гол забил Равиль Нетфуллин на 86-й минуте.
«Химки» занимают 5-е место в первенстве России. «Динамо» располагается на 4-й строчке, у обеих команд 28 очков.
На кону РПЛ.
На кону РПЛ.
Остаётся надеяться, на честную работу судейского корпуса.
Остаётся надеяться, на честную работу судейского корпуса.
Чистая победа Таллалаева и Ко, пришлось повозиться с соперником.
Чистая победа Таллалаева и Ко, пришлось повозиться с соперником.