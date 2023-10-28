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«Химки» выиграли у «Динамо» из Махачкалы в Первой лиге

вчера, 19:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Химки» одержали победу над махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура Первой лиги (1:0).

Единственный гол забил Равиль Нетфуллин на 86-й минуте.

«Химки» занимают 5-е место в первенстве России. «Динамо» располагается на 4-й строчке, у обеих команд 28 очков.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:43
Борьба за место под солнцем нешуточная идёт. Акрон, Алания, Динамо, Химки, Тюмень...Лидеры ещё меняться будут основной пул проглядывается. Судейство верно подметил. ВАРа нет и работа локтями будет будь здоров.
На кону РПЛ.
протон
протон
вчера в 22:06
В первом круге остался один тур. Явного лидера нет, настоящая борьба только начинается, будет ещё немало сюрпризов, а выводы нужно делать только " по осени", т.е. по весне.
Остаётся надеяться, на честную работу судейского корпуса.
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 21:54
Позорники...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:09
По делу проиграло Динамо. Подавляющее преимущество Химок вылилось в гол в конце матча. Погода для южан очевидно тоже сыграла свою роль в исходе матча. Неуютно чувствовали они себя. Но и зависимость от лидера команды Кассинтуры тоже проглядывалась пропускавший матч из-за дисквалификации.
Чистая победа Таллалаева и Ко, пришлось повозиться с соперником.
Гость
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