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«Ростов» одолел «Локомотив» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 18:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).

На 3-й минуте Кирилл Щетинин забил единственный гол в игре.

Ростовчане занимают 9-е место в чемпионате России с 16 очками. «Локо» находится на 5-й строчке, у команды 20 баллов.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Радмир Шарипов (раскрыть)
сегодня в 07:46
А меня продолжает🤦‍♂️
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:45
Долбо...изм гл.тренера Локомотива бьёт здравый смысл...
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
сегодня в 06:54
Что-то начинает расстраивать меня Галактионов(
амурец
амурец
сегодня в 01:07
Да уж, хотелось победы Локо
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 23:18
Зачем Дзюба весь матч в обойме?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
Всех болельщиков РОСТСЕЛЬМАША С ПОБЕДОЙ !!!☝️👍✊️🙋🏻‍♂️
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:57
с победой Ростов!
1viking17
1viking17
вчера в 19:49
Для нас этот результат праздник какой то!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:47
Валера подтвердил, что на отдельно взятый матч может настроиться
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
Ростов и ростовчан с победой!
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
Дзюба становится лишней шпалой на железной дороге.
протон
протон
вчера в 18:54
Опять священная корова простояла впереди все 90 минут. Результат неудивителен. Пока руководство Локо не поймёт, что пенсионеру давно пора в Медиалигу пылить, а не в РПЛ стоять впереди и размахивать руками, так и будет. Безусловно он может в каком-то моменте и голевую отдать и даже гол забить, но в целом впереди игра медленно-слабая. И это при скоростных-то Пиняеве, Глушенкове.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ viv (раскрыть)
вчера в 18:51
Сошёл с рельс, видимо тот случай когда паровоз под комбайн попал))
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
вчера в 18:51
Кстати его не видно...устал наверное...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:41
Порядок бьёт класс!!!
viv
viv
вчера в 18:40, ред.
Ростов с заслуженной победой.
А как один болела паровоза на других ветках выступал, а тут бац и паровоз под откос.
KTS_16
KTS_16
вчера в 18:40
Рано хоронить Ростов
Futurista
Futurista
вчера в 18:39, ред.
Поздравляю паровоз...молодцы 👍...так держать)...еще немного дров и всё получится...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:37
Локо намного сильнее по составу чем Ростов. Но наши игроки бились изо все сил за победу
Вторая сухая победа Ростова подряд
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:35
А веть могли же ничью зацепить и подарить мне заход ставочки!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:35
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:34
Ростов с победой! Непростого соперника на лопатки положили.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:34
Комбайн размолотил паровоз хоть скромненько, но со вкусом...Ростов начал подниматься на свое законное место...Дальнейших успехов дончаки)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:33, ред.
Ну что Вам рассказать про Сахалин? На Сахалине хорошая погода... Относительно высокое место в таблице у Локомотива не от хорошей своей игры, а от плохой соперников... Когда там уже гл.тренера поменяют? Ну а Ростов с победой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:33
дзюбо проиграло....)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:33
С победой, Ростов! Очень качественная игра, с такой игрой можно и в пятерку лучших ворваться. Но надо понимать, что это Карпин, который иногда страдает фигней на ровном месте
yeychanin23
yeychanin23
вчера в 18:32
С победой, соседи!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:30, ред.
С Победой Земляки!!!💛💙 самый💪
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