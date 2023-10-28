«Ростов» одолел «Локомотив» в поединке Премьер-Лиги

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
На 3-й минуте Кирилл Щетинин забил единственный гол в игре.
Ростовчане занимают 9-е место в чемпионате России с 16 очками. «Локо» находится на 5-й строчке, у команды 20 баллов.
«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
На 3-й минуте Кирилл Щетинин забил единственный гол в игре.
Ростовчане занимают 9-е место в чемпионате России с 16 очками. «Локо» находится на 5-й строчке, у команды 20 баллов.
А как один болела паровоза на других ветках выступал, а тут бац и паровоз под откос.
А как один болела паровоза на других ветках выступал, а тут бац и паровоз под откос.
Вторая сухая победа Ростова подряд
Вторая сухая победа Ростова подряд