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Гол Беллингема в добавленное время принёс «Реалу» победу в Эль Класико

вчера, 19:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» уступила «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2).

На 6-й минуте каталонцы открыли счёт — отличился Илкай Гюндоган. Джуд Беллингем на 68-й восстановил равенство, а на 90+2-й забил победный для гостей мяч.

«Барса» с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Реал» — лидер турнира, у мадридцев 28 баллов.

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 08:52
Очень повезло реалу,сейчас посмотрел запись...одним словом ОТСКОК...такое бывает футболе. Барселоне много мальчишек...не хватило опыта. А так футбол Карло автобусный...Барселона душила их 70 минут .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Nety (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 06:53
Да, проходимость соккера упала. Комментов заметно меньше.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:22
С победой королевский клуб!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:16
По игре Барселона должна было забыть 5 голов. В команде не хватает лидера или управляющий как Де Брюне
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:46
Красавчик Джуд снова затащил! С победой в Класико!! Молодцы Реал уделали Барсу.
Bobon
Bobon
сегодня в 02:52
Что здесь можно сказать. Чисто тренерское поражение. Хотя, откуда в Барсе тренер. Так, физрук. Полностью сломал всю игру своими заменами. Видел его послематчевое интервью. Опять он везде доминировал, но счет на табло.
Тито
Тито
сегодня в 01:14, ред.
Мда... Давненько меня тут не было и, к сожалению, я глубоко разочарован. В былые годы через 6 часов после Классико тут пару тысяч комментов бывало, а сегодня какие то жалкие 50 штук.
Прошу прощения за лирическое отступление.
А по поводу игры- Белингем. Ну и Папа Карло сделал выводы. Хала Мадрид!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:31
Первый тайм:
Гол Барселоны - это вообще что, защита Реала? Кошмар
Барса молодцы, при всех потерях, равная игра.
Худший игрок Реала - Винисиус: потери, вызвавшие контратаки, никакой борьбы, одни капризы.
Лучшие - Карва и Беллингем.
Анчелотти, надеюсь, это часть плана на игру. Жесть. Написано до второго тайма

Второй тайм:
А, нет, ничего не придумал Анчелотти, кроме «непредсказуемого» решения выпустить ЦФ Хоселу, и продолжать напоминать ребятам, что они лучшие.
Второй матч с серьезным соперником в сезоне - тренерской руки не видно, имхо.

Лучшие игроки матча у Реала: Вальверде, Беллингем, разумеется, и Рюдигер.
Худшие: Вини, Хоселу и Анчелотти.

Барсе вернулось заметное везение в последних матчах. По просмотру матча - респект Хави. Барса - сложный соперник, и это прекрасно.
bars098
bars098
вчера в 22:04
Счет должен был быть 3:2 в пользу Барса. Да и еще пенальти не поставили в ворота Реала. Вообщем отскочили
fv84c7xr59vv
fv84c7xr59vv
вчера в 21:27
Похоже Барса опять упустит лидерство в Ла Лиге
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 21:21
да больше на технике
он не классический бегунок, не выдумывай
Улукбек Маманов 1
Улукбек Маманов 1
вчера в 21:11
Реал с победой. В общем Кепа тоже много сейвы сделал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Как ни крути...)
А Реал реально, даже без ЦН круче крутых яиц!)
Всех с победосом!
протон
протон ответ Catenaccio_888 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:43
в википедии такие тексты не пишут, ты не внимательно читал вот еще раз убеждаюсь в этом. в основном в википедии статистика и прочее про игрока. то что я писал ни как не могло быть в википедии.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 20:25
При чем тут Википедия? А что ты не согласен? тогда аргументируй что ты прав
Agamaga...........
Agamaga........... ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:19
А где он гениальный? На скорости пока держится.
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Согласен, Винисиусу заметно не хватает партнёра в штрафной, с кем бы он мог обыграться, а Родриго за четыре года в Реале лучше всего проявлял себя как джокер, выходя на последнюю треть игры. А в основе растворяется полностью. Чем-то мне напоминает Морату в Реале, когда тот тоже часто забивал, выходя на замену, а в основном составе был деревянным по пояс.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:56
С золотым мячом решили. В остальном Реал будет Реалом.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:56
фанов Реала с Победой!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:53
От Арсенала понял, что ловить нечего, Гвардиола там всё подчистил))
А ещё эти "у нас", "мы" 😀
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:50
Ну, ты то по Википедии уже определил кто он есть. Кстати, что там говорит Википедия о Винисиусе??? Или это твои мысли???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:48
"Реалу" обязательно нужен ЦН в первую очередь, тогда игра выправиться, Вини и Родриго просто ну никак не завершатели. Ну а Хоселу не уровень команды, да и он больной вышел во втором тайме.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 19:48
С чего ты решил что Винисиус бездарный бегунок? ты определяешь это по фактором одной игры футболиста что ли?
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:48
Реал с победой, ну а парнишка гений конечно, удачи и в дальнейшем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:46
Вместе с бразильским нулем, он реально сегодня как тормозной жидкости выпил, каждое решение минуту принимал, смену поколений нужно завершать. Ну и Гойас сегодня как обычно просто не вышел на поле.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:46
Важная победа, но если честно игра получилась довольно скучная и посредственная как для Класико. Обе команды очень далеки от оптимальных кондиций. И по сути исход матча решил один игрок, который в отличии от остальных, находится в отличной игровой форме, да и сам по себе талант с большой буквы. А так, по-честному, с такой игрой ни Реалу, ни Барсе в ЛЧ в этом сезоне ничего не светит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:45
Я за "Реал" болел раньше чем за "Арсенал", но у "Арсенала" тоже все вполне ок)
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 19:44
Юношеская команда Барселоны минимально уступила кабинетному второй команде Мадрида. Радоваться огорчаться некогда,то что творится в мире.
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:40
У нас?) Уже так отчаялся в Арсенале, что решил глорить за Реал?)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:38
...завтра старина будет очень весело, но в другой лиге!!!
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