Гол Беллингема в добавленное время принёс «Реалу» победу в Эль Класико

«Барселона» уступила «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2).
На 6-й минуте каталонцы открыли счёт — отличился Илкай Гюндоган. Джуд Беллингем на 68-й восстановил равенство, а на 90+2-й забил победный для гостей мяч.
«Барса» с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Реал» — лидер турнира, у мадридцев 28 баллов.
Не сказать, что каталонцы прям плохо играли, не хочется их критиковать после этого матча. Просто порой кажется, что команде не хватает смелости.. и думаю, что при Хави мы вряд ли увидим такой футбол. Но что имеем, то имеем. Нужно забыть про этот матч и настраиваться на другие матчи, чемпионат не заканчивается сегодня. Я желаю Барселоне решительности и удачи) болельщикам терпения. Поражения, часть футбола
Не сказать, что каталонцы прям плохо играли, не хочется их критиковать после этого матча. Просто порой кажется, что команде не хватает смелости.. и думаю, что при Хави мы вряд ли увидим такой футбол. Но что имеем, то имеем. Нужно забыть про этот матч и настраиваться на другие матчи, чемпионат не заканчивается сегодня. Я желаю Барселоне решительности и удачи) болельщикам терпения. Поражения, часть футбола
Реал же забил всё что можно и нельзя, что плохо для команды, но хорошо для Беллингема.
В целом же игра (Классико) - без градуса. Поэтому какого то Вау не ощущалось.
Как то вяло и медленно всё происходило и победить мог любой клуб.
Реал же забил всё что можно и нельзя, что плохо для команды, но хорошо для Беллингема.
В целом же игра (Классико) - без градуса. Поэтому какого то Вау не ощущалось.
Как то вяло и медленно всё происходило и победить мог любой клуб.
Супер матч, супер дерби, Эль Класико двух выдающихся команд мирового футбола ⚽️ !!!
Мои поздравления болельщикам реального супер клуба Реал с Победой !!!
Настоящий клуб, - Галактикос !!!
Не буду расписывать игру этого матча, но скажу пожалуй самое главное, - Беллингем и Модрич сделали этот матч. Молодость атакующего и мастерство лучшего на мой субъективный взгляд распасовщика мирового футбола сделали своё дело. Модрич, это просто шедевр . А Беллингем лучший атакующий игрок мирового футбола на сегодняшний день . И такой тандем , это красота футбола ⚽️ ! Ну а то что Реал, команда последних пятнадцати минут, это наверняка знает каждый, но даже главный тренер Барселоны не смог ничего этому противопоставить . Молодцы ребятушки Реала . Можно только порадоваться и восхищаться талантом игроков Реала .
Супер матч, супер дерби, Эль Класико двух выдающихся команд мирового футбола ⚽️ !!!
Мои поздравления болельщикам реального супер клуба Реал с Победой !!!
Настоящий клуб, - Галактикос !!!
Не буду расписывать игру этого матча, но скажу пожалуй самое главное, - Беллингем и Модрич сделали этот матч. Молодость атакующего и мастерство лучшего на мой субъективный взгляд распасовщика мирового футбола сделали своё дело. Модрич, это просто шедевр . А Беллингем лучший атакующий игрок мирового футбола на сегодняшний день . И такой тандем , это красота футбола ⚽️ ! Ну а то что Реал, команда последних пятнадцати минут, это наверняка знает каждый, но даже главный тренер Барселоны не смог ничего этому противопоставить . Молодцы ребятушки Реала . Можно только порадоваться и восхищаться талантом игроков Реала .