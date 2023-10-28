Гол Беллингема в добавленное время принёс «Реалу» победу в Эль Класико

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вчера, 19:11

«Барселона» уступила «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2).

На 6-й минуте каталонцы открыли счёт — отличился Илкай Гюндоган. Джуд Беллингем на 68-й восстановил равенство, а на 90+2-й забил победный для гостей мяч.

«Барса» с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Реал» — лидер турнира, у мадридцев 28 баллов.