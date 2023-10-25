Пике упал в яму, увлёкшись мобильным телефоном .

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25 октября 2023, 11:26

Экс-защитник «Барселоны» упал в яму во время презентации Kings League в Мексике.

После окончания мероприятия президент медиалиги подошёл к зрителям, чтобы раздать автографы, но, увлёкшись телефоном, не заметил, что приближается к краю сцены, в итоге он упал вниз.

Пике сразу же оказали помощь сотрудники службы безопасности, которые подтвердили, что он не получил травм. Жерар продолжил раздавать автографы и вскоре после этого покинул зал на своих ногах.