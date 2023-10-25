Пике упал в яму, увлёкшись мобильным телефоном .

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике упал в яму во время презентации Kings League в Мексике.
После окончания мероприятия президент медиалиги подошёл к зрителям, чтобы раздать автографы, но, увлёкшись телефоном, не заметил, что приближается к краю сцены, в итоге он упал вниз.
Пике сразу же оказали помощь сотрудники службы безопасности, которые подтвердили, что он не получил травм. Жерар продолжил раздавать автографы и вскоре после этого покинул зал на своих ногах.
Был футболистом , станет музыкантом 🎶🎷🕺☝️🤣🤣
Был футболистом , станет музыкантом 🎶🎷🕺☝️🤣🤣