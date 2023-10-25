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Пике упал в яму, увлёкшись мобильным телефоном

25 октября 2023, 11:26

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике упал в яму во время презентации Kings League в Мексике.

После окончания мероприятия президент медиалиги подошёл к зрителям, чтобы раздать автографы, но, увлёкшись телефоном, не заметил, что приближается к краю сцены, в итоге он упал вниз.

Пике сразу же оказали помощь сотрудники службы безопасности, которые подтвердили, что он не получил травм. Жерар продолжил раздавать автографы и вскоре после этого покинул зал на своих ногах.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 16:27
Лучше так, чем как Негрейра недавно - прокомментировал Пике.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Рой Макай
Рой Макай
25 октября в 14:45
Сначала думал, что он свалился в яму вроде тех, что у нас выкапывают, чтобы почесать репу и посмотреть на трубы, а потом не закапывают обратно несколько лет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 октября в 14:35
С Барсы он примерно также внезапно ушел.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 октября в 13:55
Тупое Пике!
galem72
galem72
25 октября в 13:01
Пике ушёл в крутое пике.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 октября в 12:41
Судя по его прошлым постам в адрес Реала ...упал он не один раз...и не в первый раз....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
25 октября в 12:36
Яма бывает на дырке. Это не яма, а понтомима.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 12:34
Вот чума лоханутся так).
Ironigor
Ironigor
25 октября в 12:02
Пике упал в яму, увлёкшись мобильным телефоном .

Был футболистом , станет музыкантом 🎶🎷🕺☝️🤣🤣
Варвар7
Варвар7
25 октября в 11:53
Зато как красиво "вошёл" - ну а если серьёзно , то "какого хрена" там яма посреди зала находиться?
m5zbqffz24ex
m5zbqffz24ex
25 октября в 11:45
Таких разяв хватает и у нас
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
25 октября в 11:42
Да он небось даже на ноги приземлился, у меня пару раз бывало такое)
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 11:31
Что-то даже никто не пошел помогать ему)))
Напрасный труд
Напрасный труд
25 октября в 11:28
Это оркестровая яма? Если нет,то вообще не яма.
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