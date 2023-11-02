Полузащитник Анте Чорич присоединился к клубу 3-го дивизиона чемпионата Хорватии «Кустошия» на правах свободного агента.
Контракт игрока с «Ромой» истек летом 2023-го, футболист почти не выступал за римский клуб. На правах аренды он защищал цвета «Альмерии», «Венло», «Олимпии» Любляна и «Цюриха».
В активе Чорича есть 4 матча за сборную Хорватии на взрослом уровне.
У него в чулане нашли 8 мячей из неизвестного металла?
Происхождение которых он не смог обьяснить.
Или клуб 3-го хорватского дивизиона приравнивается к Интер Майами??
У него в чулане нашли 8 мячей из неизвестного металла?
Происхождение которых он не смог обьяснить.
Или клуб 3-го хорватского дивизиона приравнивается к Интер Майами??