«Хорватский Месси» перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Хорватии

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вчера, 11:59

Полузащитник присоединился к клубу 3-го дивизиона чемпионата Хорватии «Кустошия» на правах свободного агента.

Контракт игрока с «Ромой» истек летом 2023-го, футболист почти не выступал за римский клуб. На правах аренды он защищал цвета «Альмерии», «Венло», «Олимпии» Любляна и «Цюриха».

В активе Чорича есть 4 матча за сборную Хорватии на взрослом уровне.