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«Хорватский Месси» перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Хорватии

вчера, 11:59

Полузащитник Анте Чорич присоединился к клубу 3-го дивизиона чемпионата Хорватии «Кустошия» на правах свободного агента.

Контракт игрока с «Ромой» истек летом 2023-го, футболист почти не выступал за римский клуб. На правах аренды он защищал цвета «Альмерии», «Венло», «Олимпии» Любляна и «Цюриха».

В активе Чорича есть 4 матча за сборную Хорватии на взрослом уровне.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23, ред.
Почему "Месси"???
У него в чулане нашли 8 мячей из неизвестного металла?
Происхождение которых он не смог обьяснить.
Или клуб 3-го хорватского дивизиона приравнивается к Интер Майами??
njzppy99ta27
njzppy99ta27
вчера в 15:45
Похоже это антипод Месси,вернее с точностью наоборот
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:37
А при чем тут Месси?
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Что то перемудрили с заголовком.... да и игрока я вообще не знаю.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:29
А, где наши Месси? Вроде один из них, если не изменяет память "казанский Месси". Играет вроде в Краснодаре.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:13
Кто-то очень не любит гнома...опускалово)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:52
Это на какое-то дно он перешел, ниже просто некуда.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:46
ахахаха
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:36
Посмотрел историю новостей, раньше вы его "хорватским Модричем" называли в новостях, хаха) Вы уж определитесь как-нибудь...
adekvat
adekvat
вчера в 12:27, ред.
Почему Месси, а в каком дивизионе хорватский Роналдо играет?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:26
Постойте, хорватский Месси - это Халилович, он сейчас во втором дивизионе Нидерландов на лавке сидит. Это какой-то лжемесси уже)
Гость
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