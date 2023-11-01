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Названы худшие трансферы в истории «Челси». В них есть россияне

вчера, 21:35

Издание FourFourTwo представило список из 35 худших трансферов в истории «Челси».

30-е место в рейтинге занял переход Юрия Жиркова из ЦСКА в 2009 году, а 25-е место — трансфер Алексея Смертина из «Бордо» в 2003 году. Топ-10 худших переходов в истории лондонского клуба выглядит следующим образом:

1. Дэнни Дринкуотер (из «Лестера» в 2017 году).

2. Уинстон Богард (из «Барселоны» в 2000 году).

3. Ромелу Лукаку (из «Интера» в 2021 году).

4. Калиду Кулибали (из «Наполи» в 2022 году).

5. Андрей Шевченко (из «Милана» в 2006 году).

6. Крис Саттон (из «Блэкберна» в 1999 году).

7. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в 2011 году).

8. Адриан Муту (из «Пармы» в 2003 году).

9. Марк Боснич (из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году).

10. Хуан Себастьян Верон (из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году).

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Все комментарии
njw5ygyxdqpw
njw5ygyxdqpw
сегодня в 04:55
Помнится Шеву там называли самым дорогим шкафом
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:53
Мудрик ещё всех переплюнет.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:08
Жирков играл не плохо когда играл но сместить коула он не смог. Жиркова считаю лучшим российским игроком после Аршавина за последние 20 лет
Predator94
Predator94
сегодня в 00:34
Жирков худший трансфер? Куку
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:22
Дринкуотер совершил самую огромную ошибку в своей карьере, перейдя в Челси после чемпионского сезона в составе Лестера! Да, имя у Челси громче, финансов больше, но остался бы в Лестере, стал бы легендой вместе с Варди!
Но мне кажется, что Тимоти Бакайоко куда более провальный трансфер! Бакайоко шикарно заявил о себе в Монако, и Челси забрали себе молодого и талантливого игрока, а он там вообще ничего толкового не показал
Viduka
Viduka
вчера в 21:56, ред.
100 миллионов за Лукаку, 80 за Кепу, 70 за Хаверца, 60 за Морату, 60 за Пулишича, 50 за Вернера, 50 за Торреса, 40 за Бакайоко, 40 за Зиеша, 35 за Батшуайи, 35 за Дринквотера:) Грановская знает толк в переговорах:) Из всех только за Водопоева обидно. Вместе с Канте выжигал в чемпионском Лестере центр поля, а в Челси сразу потух, хотя игрок-то добротный:)
Capral
Capral
вчера в 21:53
Ну, Шева сам виноват- не надо было жену слушать. Его, Берлускони предупреждал. А вот игру Жиркова в Челси не помню, к сожалению. Хорошо хоть, трансфер Мудрика еще не считают провальным.
Futurista
Futurista
вчера в 21:46, ред.
35 худших трансферов в истории Челси?...то есть нормальных трансферов практически не было?)...
adekvat
adekvat
вчера в 21:45
Лукаку 3, а Жирков 30 парадокс.
Квара
Квара
вчера в 21:45
Скоро Мудрик всех потеснит.
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