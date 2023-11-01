Названы худшие трансферы в истории «Челси». В них есть россияне

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вчера, 21:35

Издание FourFourTwo представило список из 35 худших трансферов в истории «Челси».

30-е место в рейтинге занял переход из ЦСКА в 2009 году, а 25-е место — трансфер из «Бордо» в 2003 году. Топ-10 худших переходов в истории лондонского клуба выглядит следующим образом:

1. (из «Лестера» в 2017 году).

2. (из «Барселоны» в 2000 году).

3. (из «Интера» в 2021 году).

4. (из «Наполи» в 2022 году).

5. (из «Милана» в 2006 году).

6. (из «Блэкберна» в 1999 году).

7. (из «Ливерпуля» в 2011 году).

8. (из «Пармы» в 2003 году).

9. (из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году).

10. (из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году).