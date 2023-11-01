Названы худшие трансферы в истории «Челси». В них есть россияне

Издание FourFourTwo представило список из 35 худших трансферов в истории «Челси».
30-е место в рейтинге занял переход Юрия Жиркова из ЦСКА в 2009 году, а 25-е место — трансфер Алексея Смертина из «Бордо» в 2003 году. Топ-10 худших переходов в истории лондонского клуба выглядит следующим образом:
1. Дэнни Дринкуотер (из «Лестера» в 2017 году).
2. Уинстон Богард (из «Барселоны» в 2000 году).
3. Ромелу Лукаку (из «Интера» в 2021 году).
4. Калиду Кулибали (из «Наполи» в 2022 году).
5. Андрей Шевченко (из «Милана» в 2006 году).
6. Крис Саттон (из «Блэкберна» в 1999 году).
7. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в 2011 году).
8. Адриан Муту (из «Пармы» в 2003 году).
9. Марк Боснич (из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году).
10. Хуан Себастьян Верон (из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году).
Но мне кажется, что Тимоти Бакайоко куда более провальный трансфер! Бакайоко шикарно заявил о себе в Монако, и Челси забрали себе молодого и талантливого игрока, а он там вообще ничего толкового не показал
Но мне кажется, что Тимоти Бакайоко куда более провальный трансфер! Бакайоко шикарно заявил о себе в Монако, и Челси забрали себе молодого и талантливого игрока, а он там вообще ничего толкового не показал