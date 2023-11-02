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На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков

вчера, 18:03

РФС объявил о наложении на «Рубин» запрета на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление тренера Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин, о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований частично. Признать досрочное расторжение трудового договора совершённым по инициативе ФК «Рубин» в одностороннем порядке без уважительных причин. В связи с досрочным расторжением трудового договора без уважительных причин обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение указанного трудового договора, единовременное вознаграждение поощрительного характера, проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за просрочку выплаты указанной задолженности и компенсировать расходы на оплату услуг представителя. В удовлетворении остальной части требований тренера Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» отказать.

Прекратить производство по делу по заявлению тренера по футболу Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) в части требований об отмене приказа об увольнении за прогул и об исправлении записи в трудовой книжке на основании подпункта «а» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением.

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Все комментарии
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 00:56
аааа понял))))) рубин слить в первую лигу хотят, не проплатил))) все вопрос снимается) аяяяй рубин
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 00:52
двойные стандарты, рад что ЦСКА в этом блядстве как зенит и спартак не замешан.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 00:51
причем здесь новички. в спартаке и в зените это практика их никто не трогает, а рубину запрет
jrgjcgbud84p
jrgjcgbud84p
вчера в 22:45
А что ж за остальные требования у Уткульбаева то были?
rg439gybbjx3
rg439gybbjx3 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:44
Регистрируем старичков!)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:08
А все, что надо было сделать - поступить по закону. ТК РФ похоже в Казани не читали. Ну уволили не по делу, можно ж досудебно выплатить неустойку и решить проблему. Вот что бывает, когда не только нарушаешь закон, но еще и пускаешь ситуацию на самотек. И по делу наказание. А по Нечаеву еще смешнее наказание. В последнем пункте - без сроков, а значит пожизненно, пока не докажут, что Нечаеву все выплатили. Скорее всего сегодня же переведут всю сумму и подадут заявку в РФС на снятие запрета
lotsman
lotsman
вчера в 18:47
Да заплатить ему неустойку и все дела.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:29
В общем Рубин "попал" - ждём "ответный ход" от него...)
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