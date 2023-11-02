На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков

РФС объявил о наложении на «Рубин» запрета на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление тренера Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин, о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований частично. Признать досрочное расторжение трудового договора совершённым по инициативе ФК «Рубин» в одностороннем порядке без уважительных причин. В связи с досрочным расторжением трудового договора без уважительных причин обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение указанного трудового договора, единовременное вознаграждение поощрительного характера, проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за просрочку выплаты указанной задолженности и компенсировать расходы на оплату услуг представителя. В удовлетворении остальной части требований тренера Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» отказать.

Прекратить производство по делу по заявлению тренера по футболу Юрия Уткульбаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) в части требований об отмене приказа об увольнении за прогул и об исправлении записи в трудовой книжке на основании подпункта «а» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.