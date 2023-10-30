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ФИФА отстранила бывшего главу RFEF Рубиалеса от футбола на 3 года

вчера, 14:33

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил Луису Рубиалесу, бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), заниматься любой футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трёх лет за нарушение статьи 13 дисциплинарного кодекса организации.

Причина этого решения — скандальный эпизод после финала женского чемпионата мира, когда Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, что в итоге привело к отставке главы RFEF.

О решении дисциплинарного комитета ФИФА Рубиалеса уведомили сегодня. У функционера есть возможность подать апелляцию.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:11
Он больше никогда не поцелует женский пол
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:31
Противоположный пол? Там уже давно пидрильный клуб любителей пощекотать очко, женщины им не интересны.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:29
Теперь у него одна дорога,порно ролики снимать!
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:27
Что-то слабенькое наказание, пожалели. По-хорошему нужно было на костре сжечь на центральной площади в Мадриде. А то иш, чего удумал, - бабу целовать, извращенец чёртов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22
Наши соболезнования....
Ну не повезло парню....родиться на земле где поцелуй с девушкой считается пороком....позором....наказуемым трехлетней безработицей...
"Мужики" из Дисциплинарный комитет ФИФА со своими мужьями ликуют....ну....так им и надо...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:41, ред.
Ангелы с крылышками. Не сомневаюсь, что многие из тех, кто выносил решение, при первой же возможности прелюбодействует с ответившей ему взаимностью представительницей противоположного пола. Если не открыто, то в мыслях точно. Причём с большИм удовольствием. Если они мужики, конечно. Фарисеи.
Письмо им что ли написать с одним вопросом " Кто из вас не без греха ? ". Боюсь, надолго задумаются, вспоминая свои "подвиги".
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:36
Вася, не будь, как Луис.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:35
Спать с женой не запретили ему?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:33
Мадаме к мадаме можно,особенно простительно,когда разноцветные.Как в анекдоте :
В автобусе скандал с участием негров и белых.Водитель останавливается в пустынной местности и требует всех выйти и построиться.Спрашивает у негров,в чём дело? Те отвечают,что их угнетают,потому что белые все сидят впереди,а чёрные-сзади.Водитель не стал опрашивать белых и говорит :А мне пофиг,я дальтоник,поэтому для меня вы все-зелёные!
Слушай мою команду: Все в автобус-светло-зелёные на передние места,а тёмно-зелёные-на задние! Поехали!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:21
Эпопея "поцелуй Рубиалеса" закончена.. Или нет?.. Хе..
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:18
Так там и мадаму могут в домогательствах к мадаме обвинить)...этож сад...маркиза де Сада...или де Борреля...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:10
Его рвало от отвращения,а в заявлении в суд напишут,что у похотливого козла выделялась на неё слюна.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:05
Уже:Похотливый взгляд-харрасмент.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:04
Вот! Не кочевряжиться,а сказать ,что вдруг почувствовал себя мадамой,а когда всё случилось-осознал,и каюсь...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:03
Я женщину поцеловал-скандал,
хотя коза противилась не шибко,
а вот когда я мужику в...ал-
отделался всеобщею улыбкой!
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:03
Самое обидное будет, если с отвращением рассматривал страхолюгу. Засечёт и заявит, что смотрел с явным вожделением.
Futurista
Futurista
вчера в 16:02
Отлично...можно 3 года спокойно целовать футболисток)🥰...
pomor45
pomor45
вчера в 15:58
Бабы, ау, вы чего хотите-то? Чтобы мужики вас за версту обходили? Так, прямо об этом и скажите, и ведите себя соответственно, а не виляйте задом в мини-юбках, едва прикрывающих 3.14*ду.
pomor45
pomor45
вчера в 15:53
Очередная жертва оголтелого западного феминизма.
2h46d7gmz8c3
2h46d7gmz8c3
вчера в 15:40
На ближайшие 3 года любимой песней Рубиалеса станет "Окурочек" Юза Алешковского:
Баб не видел я года четыре
Только мне наконец повезло
Ах окурочек может быть с Ту-104
Диким ветром тебя занесло
Tex
Tex ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
ну настоящие мужики выдали бы ему награду какую и в европарламент отправили депутатом. А если бы связанного избил на камеры скажем, так еще бы и медалей получил. Но там загнивающий запад, че с них взять. Никаких моральных ценностей
протон
протон
вчера в 15:27
Это только начало, думаю еще коррупционную составляющую присобачат и впаяют срок.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:25
"Поцелуй, который испортил жизнь". В пору фильмус снимать такой и в финале, актер, играющий Рубиалиса, вытирающий и скрибущий ножом губы в слезах.
Сп62
Сп62
вчера в 14:55
За убийство иногда дают меньше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:50
Не понимаю тех, кто защищает Рубиалеса, мне самому, как я много раз писал, не нравится многое из того, что связано с woke- и феменизмом на Западе, но никто не отменял

1) Использование служебного положения
2) Соблюдения личного пространства, которое уже не связано с пунктом 1

Я уж не говорю о том, что Рубиалес в принципе хватал себя за los cojones на трибунах неоднократно и вёл как возбуждённый бабуин.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:43
Рубиалес с самого начала повёл себя неправильно, надо было только "мужиков" целовать в засос, а в случае с футболисткой ему надо было совершить каминг-аут и признаться, что он ощущает себя женщиной и тогда бы все его в пример бы ставили.
А так традиционная сексуальная ориентация у них не в почёте.
lotsman
lotsman
вчера в 14:38
Скоро будут наказывать даже за то, что посмотришь на кого нибудь внимательно. Припишут умысел.)
Гость
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