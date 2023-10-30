ФИФА отстранила бывшего главу RFEF Рубиалеса от футбола на 3 года

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вчера, 14:33

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил , бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), заниматься любой футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трёх лет за нарушение статьи 13 дисциплинарного кодекса организации.

Причина этого решения — скандальный эпизод после финала женского чемпионата мира, когда Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, что в итоге привело к отставке главы RFEF.