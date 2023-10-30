ФИФА отстранила бывшего главу RFEF Рубиалеса от футбола на 3 года

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил Луису Рубиалесу, бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), заниматься любой футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трёх лет за нарушение статьи 13 дисциплинарного кодекса организации.
Причина этого решения — скандальный эпизод после финала женского чемпионата мира, когда Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, что в итоге привело к отставке главы RFEF.
О решении дисциплинарного комитета ФИФА Рубиалеса уведомили сегодня. У функционера есть возможность подать апелляцию.
Ну не повезло парню....родиться на земле где поцелуй с девушкой считается пороком....позором....наказуемым трехлетней безработицей...
"Мужики" из Дисциплинарный комитет ФИФА со своими мужьями ликуют....ну....так им и надо...))
Ну не повезло парню....родиться на земле где поцелуй с девушкой считается пороком....позором....наказуемым трехлетней безработицей...
"Мужики" из Дисциплинарный комитет ФИФА со своими мужьями ликуют....ну....так им и надо...))
Письмо им что ли написать с одним вопросом " Кто из вас не без греха ? ". Боюсь, надолго задумаются, вспоминая свои "подвиги".
Письмо им что ли написать с одним вопросом " Кто из вас не без греха ? ". Боюсь, надолго задумаются, вспоминая свои "подвиги".
В автобусе скандал с участием негров и белых.Водитель останавливается в пустынной местности и требует всех выйти и построиться.Спрашивает у негров,в чём дело? Те отвечают,что их угнетают,потому что белые все сидят впереди,а чёрные-сзади.Водитель не стал опрашивать белых и говорит :А мне пофиг,я дальтоник,поэтому для меня вы все-зелёные!
Слушай мою команду: Все в автобус-светло-зелёные на передние места,а тёмно-зелёные-на задние! Поехали!!!
В автобусе скандал с участием негров и белых.Водитель останавливается в пустынной местности и требует всех выйти и построиться.Спрашивает у негров,в чём дело? Те отвечают,что их угнетают,потому что белые все сидят впереди,а чёрные-сзади.Водитель не стал опрашивать белых и говорит :А мне пофиг,я дальтоник,поэтому для меня вы все-зелёные!
Слушай мою команду: Все в автобус-светло-зелёные на передние места,а тёмно-зелёные-на задние! Поехали!!!
https://youtu.be/E5kc7VtCmLk?feature=shared
хотя коза противилась не шибко,
а вот когда я мужику в...ал-
отделался всеобщею улыбкой!
хотя коза противилась не шибко,
а вот когда я мужику в...ал-
отделался всеобщею улыбкой!
Баб не видел я года четыре
Только мне наконец повезло
Ах окурочек может быть с Ту-104
Диким ветром тебя занесло
Баб не видел я года четыре
Только мне наконец повезло
Ах окурочек может быть с Ту-104
Диким ветром тебя занесло
1) Использование служебного положения
2) Соблюдения личного пространства, которое уже не связано с пунктом 1
Я уж не говорю о том, что Рубиалес в принципе хватал себя за los cojones на трибунах неоднократно и вёл как возбуждённый бабуин.
1) Использование служебного положения
2) Соблюдения личного пространства, которое уже не связано с пунктом 1
Я уж не говорю о том, что Рубиалес в принципе хватал себя за los cojones на трибунах неоднократно и вёл как возбуждённый бабуин.
А так традиционная сексуальная ориентация у них не в почёте.
А так традиционная сексуальная ориентация у них не в почёте.