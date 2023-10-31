Тренер «Амкала» рассказал о запрете на мат и алкоголь в команде

Новый главный тренер «Амкала» рассказал о запретах, введённых в команде после его прихода.

Запрет на мат? Мы должны разделять мат, который в стрессовых ситуациях, когда ты в пылу борьбы, эмоций, когда тебя кто-то ударил — ты можешь заматериться. Это нормально. Это футбол. Если мат по делу — штрафовать мы не будем.

Но условно, когда пихают, или на тренировке мы бежим по кругу и в спокойной обстановке мы начинаем оскорблять друг друга и если идёт цепная реакция, то будем за это штрафовать.

Алкоголь? Категорично. Я считаю, что это неприемлемо. Это имидж клуба, имидж игрока. И самое главное, что это очень плохо влияет на все процессы восстановления игрока во время нагрузок, которые мы будем давать.