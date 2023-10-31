Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

Тренер «Амкала» рассказал о запрете на мат и алкоголь в команде

вчера, 10:59

Новый главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов рассказал о запретах, введённых в команде после его прихода.

Запрет на мат? Мы должны разделять мат, который в стрессовых ситуациях, когда ты в пылу борьбы, эмоций, когда тебя кто-то ударил — ты можешь заматериться. Это нормально. Это футбол. Если мат по делу — штрафовать мы не будем.

Но условно, когда пихают, или на тренировке мы бежим по кругу и в спокойной обстановке мы начинаем оскорблять друг друга и если идёт цепная реакция, то будем за это штрафовать.

Алкоголь? Категорично. Я считаю, что это неприемлемо. Это имидж клуба, имидж игрока. И самое главное, что это очень плохо влияет на все процессы восстановления игрока во время нагрузок, которые мы будем давать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с 9-кратным чемпионом Ирана
Вчера, 15:53
Клубы из новых регионов РФ уже могут играть в чемпионатах страны
25 октября
«Титан» впервые стал чемпионом Медиалиги. Команда Уткина взяла бронзу
22 октября
Сборная Уганды готова сыграть со сборной России
20 октября
«Ростов» создаст вторую команду, которая будет выступать в ФНЛ-2
19 октября
В марте 2024 года стартует турнир с участием команд из новых регионов РФ
19 октября
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:02
Гатагов не долго проработает тренером в команде медиалиги "Амкал", да и вообще с его взглядами в медиалиге ему не место.
Мат, ругань, разборки, понты, алкоголь, наркотики и прочее расчеловечение вот на чём стоит медиалига.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
Что не запрещено, то можно . А как же насчёт остального ? Например курнуть (и не только табачок)? )))
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:59
Правильно, надо различать, когда человек непроизвольно матюкнулся, а когда разговаривает на мате.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
Да у вас название команды звучит как мат)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 